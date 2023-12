La lista ‘Vieni oltre’ incontra i cittadini a Borgo Santa Maria

Continua la campagna di ascolto dei cittadini che la lista civica aperta "Vieni Oltre" sta portando avanti nei quartieri della città. Quest’oggi è la volta di Borgo Santa Maria, alle ore 16 al Bar Gemelli Borgo in via Gabbani Augusto. "Questi dibattiti pubblici sono stati fino ad oggi molto utili, non solo per presentare alla cittadinanza la lista – dice il portavoce Italo Campagnoli – e le linee programmatiche da cui è nata, ma soprattutto per ricevere indicazioni, suggerimenti e vere proprie richieste da parte dei cittadini partecipanti". "Da questi incontri è emersa la lontananza tra i problemi dei cittadini e gli interessi dell’amministrazione comunale. Non coincidono le necessità del Comune e quelle della collettività: carenze nei servizi, costi troppo elevati, mobilità e traffico, mancanza di spazi per attività pubbliche, percorsi burocratici estenuanti, in generale mancanza di cura per la città. Queste sono principalmente le tematiche che emergono e alle quali “Vieni Oltre“ intende dare risposte concrete".