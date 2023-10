La lite di due parrucchieri: "Mi ha rubato il profilo"

Avrebbe modificato l’immagine del negozio di parrucchieria dell’ex socio sul profilo Instagram, si sarebbe appropriato delle sue password, e si sarebbe sostituito all’ex socio come titolare della stessa parrucchieria. Sono queste le accuse con le quali Cristian Angelini, 46 anni, pesarese, deve comparire il prossimo 11 gennaio davanti al giudice monocratico di Ancona, Di Battista. La competenza del tribunale di Ancona dipende dal fatto che stiamo parlando di reati informatici.

L’ex socio ’derubato’ del profilo e di altri elementi legati ai social è Matteo Costantini, 35 anni, anche lui residente a Pesaro. Una collaborazione professionale, la sua e quella di Angelini, che ha gestito in armonia per anni la nota "Cfc Parrucchieri", situata sulla Statale Adriatica. E la Cfc della Statale era al tempo una parrucchieria molto versata sul fronte social, con oltre due milioni di follower sul profilo Instagram. Solo che a un certo punto i titolari, Costantini e Angelini, dopo circa 6 anni di collaborazione dal 2015 al 2021, litigano. Costantini accusa Angelini di aver divulgato false informazioni e notizie sugli altri soci, cioè lui stesso e l’altro socio della Cfc, Manuel Ricci. I fatti contestati risalgono al febbraio del 2022.

Costantini (che ora gestisce l’attività in via del Monaco) accusa l’ex collega Angelini – che peraltro era già uscito, con transazione, dalla attività – di aver modificato l’immagine del profilo del negozio e di averlo associato solo al suo nome. In due giorni – questa l’accusa di Costantini – "Angelini ha sottratto il mio profilo Instagram modificando password, font, immagini ecc, riportando il tutto alla sua figura".

"Tutto ciò – sostiene ancora Costantini nella sua querela – ha causato gravi danni alla parrucchieria, "in termini di perdita di clientela e di discredito commerciale. Il divieto di accesso e gestione del mio profilo significa la perdita di tutto l’avviamento in termini di reputazione e conoscibilità maturate in 10 anni di professione". Fini qui le accuse di Costantini. Il prossimo 11 gennaio, Angelini, assistito dal suo legale, esporrà in tribunale ad Ancona la sua difesa.