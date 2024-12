La Lnp elegge i due quintetti "All Time" dell’A2. Si vota da oggi alle 18 sul canale Instagram

In occasione del cinquantenario del campionato di serie A2, Lega Nazionale Pallacanestro lancia un sondaggio per eleggere le due squadre "All Time" del secondo campionato nazionale, una formata da giocatori stranieri e la seconda da giocatori italiani. Il vero obiettivo, al di là dell’esito della votazione, è quello di far ripercorrere agli appassionati questi 50 anni di storia, ricordando i personaggi che ne sono stati grandi protagonisti. Le votazioni si aprono oggi alle 18 e si susseguiranno al ritmo di un ruolo al giorno. Sarà possibile esprimere la propria preferenza solo sul canale ufficiale Lnp Instagram.