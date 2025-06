La loro piazza dei sogni. Così la disegnano gli alunni

La piazza dei sogni. Così, ognuno ha potuto mettere un suo desiderio e ha contribuito al disegno generale. Gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, accompagnati dai loro docenti, sono stati accolti l’altro giorno dal sindaco di Tavullia Patrizio Federici e dall’assessora Alice Pazzaglini per illustrare i loro progetti, con cui hanno tratteggiato quella che vorrebbero diventasse la nuova piazza della città.

Si è svolto un incontro all’insegna della partecipazione attiva delle nuove generazioni: nel corso della visita, i ragazzi hanno presentato e illustrato dodici progetti per il futuro spazio cittadino, frutto di un percorso educativo svolto con il supporto del loro professore di tecnologia. Il progetto di educazione alla partecipazione è nato con l’obiettivo di coinvolgere i più giovani nella progettazione degli spazi pubblici, di quei luoghi che dovrebbero essere pensati proprio per le generazioni che verranno in quanto ne saranno i principali utilizzatori in futuro. Le idee proposte dagli allievi delle scuole si basano soprattutto sui valori dell’inclusione e dello scambio generazionale. Idee che nel concreto sono state declinate nelle proposte di realizzazione di aree gioco e di spazi dedicati agli spettacoli, fino all’ipotesi di costruzione di un chiosco o di un bar per favorire la convivialità.

"Molte delle proposte emerse dal confronto con i ragazzi sono già state accolte all’interno del progetto definitivo della piazza – ha assicurato il sindaco - . Interventi che saranno pronti non appena sarà possibile dare avvio ai lavori". Sempre in tema di promozione della partecipazione alla vita pubblica da parte dei ragazzi, il Comune propone anche la nuova edizione di "Ci Sto? Affare Fatica! – Facciamo il bene comune", progetto di cittadinanza attiva giovanile finanziato dalla Regione Marche e dal dipartimento per le Politiche Giovanili, coordinato da Csv Marche Ets. Le attività partiranno il 30 giugno e si articoleranno su tre settimane, coinvolgendo ragazzi tra i 14 e i 21 anni in attività di cura del territorio premiata da un ‘buono fatica’ settimanale utilizzabile per acquisti legati a studio, tempo libero e tecnologia.