La lotta contro il cancro Francesca e il suo libro Da lì nasce la speranza

di Marco D’Errico

Sconfiggere il cancro con l’epigenetica, grazie alla sperimentazione finanziata con i fondi raccolti dalla onlus fanese nata in memoria di Francesca Pirozzi, scomparsa a soli 24 anni, nel 2016, per un linfoma. "Siamo stati utili", è il titolo della conferenza tenutasi ieri, nell’aula magna dell’Università Carlo Bo, sede di Fano. Durante l’incontro, sono stati illustrati i progressi compiuti dai ricercatori del Dipartimento di Scienze applicate e biomolecolari dell’università di Urbino, che stanno lavorando sulla reversibilità di alcune alterazioni epigenetiche, che riguardano la replicazione cellulare e proliferazione tumorale.

Il padre di Francesca, Marco Pirozzi, ha ricordato come la passione della figlia, che aveva scritto la sua tesi, poi è diventata un libro sulla corretta alimentazione, abbia contribuito a questi studi: "Tutto è partito dalla vendita del libro – spiega Pirozzi –, che dopo soli sei mesi, nel dicembre del 2018, con cui abbiamo incassato 50mila euro. Poi si è avviato un circolo virtuoso, che ha permesso di raccogliere altri fondi, grazie al 5 per mille e altre donazioni, finché la ricerca scientifica che stiamo sostenendo ha cominciato a fare grandi passi avanti, seppure c’è ancora tanto lavoro da fare".

Roberta Crialesi, dirigente del Servizio sistema integrato salute assistenza dell’Istat, ha poi spiegato che il tasso di mortalità a causa di tumori in Italia è in netta discesa, un dato in controtendenza con il resto dell’Europa, anche grazie alla ricerca e alla prevenzione. La conferenza, introdotta dalla Livia Azzariti, divulgatrice scientifica e medico, ha visto inoltre la partecipazione della presidente della "Fondazione Francesca Pirozzi", Marina Magini, il direttore del Dipartimento di Oncologia e Medicina molecolare dell’Istituto Superiore della Sanità, Mauro Biffoni, il professore ordinario del Dipartimento di Biologia molecolare dell’università di Urbino, Mirco Fanelli. Infine, si è tenuta una tavola rotonda sulla ricerca in ambito oncologico, con i contributi dei dirigenti medici della Direzione generale della Prevenzione Sanitaria del ministero della Salute, Maria Teresa Menzano e Sara Terenzi, del prorettore allo Sviluppo dell’università di Urbino, Mauro Magnani, del prorettore vicario e professore ordinario del Dipartimento di Scienze pure e applicate dell’università di Urbino Vieri Fusi, della direttrice Uoc Oncologia Pesaro e Fano – Ast 1 Rita Chiari. Rappresentanti istituzionali, il rettore dell’università di Urbino, il presidente dell’Assemblea legislativa delle Marche, il consigliere regionale della Commissione Sanità, Giorgio Cancellieri, il vicepresidente della Provincia, Maurizio Gambini, e l’assessore ai Servizi Sociali Dimitri Tinti.