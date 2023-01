La Lotteria Italia bacia Calcinelli: vittoria da 20mila euro

Niente a che vedere con i ‘colpi grossi’ da 5 a 1 milione, ma anche a Colli al Metauro la Lotteria Italia ha dispensato una bella vincita, grazie al premio di terza categoria da 20mila euro con il biglietto E 026535 venduto dalla tabaccheria Bertozzi di Calcinelli, in viale Oriani. Un esercizio storico, con quasi 100 anni di attività alle spalle, il cui attuale titolare Angelo (foto), che ha preso il posto di papà Egidio, ieri mattina, controllando le matrici dei biglietti venduti ha constatato con estremo piacere che una di esse corrispondeva ad uno dei tagliandi vincenti elencati sul sito dei Monopoli. "E’ stata una bella sorpresa – conferma il signor Bertozzi – perché quando qualcuno dei nostri clienti vince, per noi è sempre una soddisfazione e poi la Lotteria Italia ha un fascino particolare". Per questa tabaccheria, per altro, non si tratta del primo exploit del 6 gennaio: "Già sei anni fa, nel 2017 – conferma Angelo – un biglietto venduto qui si è aggiudicato un premio di 25mila euro. A questo punto, speriamo che nel 2024 si possa fare il salto di qualità, regalando ad un altro cliente la gioia di una super vincita, di quelle che cambiano la vita". Nel frattempo, comunque, anche se 20mila euro non stravolgono la quotidianità, è certo che qualcuno sta festeggiando, soprattutto se si tratta di chi fa fatica ad arrivare alla fine del mese e che con i rincari dei prezzi dell’energia e dei beni di prima necessità è costretto a tirare la cinghia. "E’ proprio così – riprende Bertozzi -. Onestamente non so chi può avere acquistato il tagliando vincente, ma mi auguro che si tratti di una persona che ne ha particolarmente bisogno".

s.fr.