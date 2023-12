La luce di Betlemme brilla anche a Pesaro

Le parole di Papa Francesco nella Santa Messa della Notte di Natale: “Il nostro cuore stanotte è a Betlemme, dove ancora il Principe della pace viene rifiutato dalla logica perdente della guerra” hanno risuonato nel cuore di ciascuno. Mentre Betlemme è assediata da una feroce guerra ed il Bambinello viene posto in un presepe fatto di macerie e filo spinato, la lampada della pace, che ogni hanno viene accesa nel santuario della Natività di Betlemme, è riuscita comunque a mettersi in viaggio per le strade del nostro pianeta e ad arrivare anche a Pesaro. Sabato scorso, poco prima di Natale, il treno intercity diretto a Lecce delle 13,40, nella sosta alla stazione di Pesaro ha portato la fiamma della pace, ci è stata consegnata da giovani scout triestini. Presenti sui binari ad accogliere la fiammella, insieme agli Scout Agesci e Masci, anche un gruppo di bambini e ragazzi con i loro genitori e catechisti della Comunità Pastorale S.Martino, S.Paolo e Torraccia ritrovatisi poi al parco Miralfiore: "E’ stato un momento particolarmente toccante accogliere la Luce della Pace".