La lumaca ritorna alla ribalta Sorbolongo si prepara per la sagra

A distanza di quattro anni (l’ultima volta si svolse nel 2019) torna, nel suggestivo borgo di Sorbolongo, fino al 1928 comune autonomo e poi frazione di Sant’Ippolito, la ‘Sagra della Lumaca’. Che domani e domenica, dopo lo stop legato alla pandemia, vivrà la sua 48esima edizione.

Ad organizzare la kermesse è l’Associazione Culturale Sportiva Sorbolongo guidata dalla presidente Debora Delfino, in collaborazione con il Comune e la Pro Loco di Sant’Ippolito, col patrocinio del Consiglio Regionale delle Marche e della Provincia di Pesaro e Urbino. Domani lo start scatterà alle 18,30 con l’apertura degli stand gastronomici che, oltre a proporre lumache di terra cucinate in diverse modalità, serviranno anche altre pietanze della zona; il mercatino dell’artigianato e dei prodotti tipici; lo spazio bimbi; e la pesca di beneficienza il curi ricavato sarà devoluto all’Ail di Pesaro. Dalle 19 musica da ballo dell’orchestra ‘Joselito’ e dalle 21,30 intrattenimento con il gruppo ‘I Mendoza’. Domenica stand e mercatino apriranno già dalle 12 e la musica decollerà alle 16,30 con l’orchestra ‘I Talisman’. Alle 20 esibizione del gruppo di ballo ‘Dream Dance Marche’; e a partire dalle 21,30 della band ‘Bucca Brothers’ e spettacolo itinerante del ‘Giocoliere Kalù’.

"Dopo uno stop così lungo – evidenzia Debora Delfino -, non è stato facile riprendere in mano l’organizzazione di questo evento, anche perché il nostro è un piccolo gruppo. Ma ci è arrivata una spinta fondamentale dai giovani, che sono stati i primi a mettersi in gioco ed evitare di far morire una delle manifestazioni più longeve della regione". "Per questo ritorno – aggiunge la presidente – abbiamo pensato anche ad alcune novità, a partire da un concorso dedicato ai bimbi delle scuole primarie, cimentatisi nella realizzazione di lumache con materiale di riciclo".

s.fr.