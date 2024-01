La lunga notte del Centrosinistra. Tre in lizza per fare il sindaco

Chi si candida con chi. Il tavolo delle forze del centro sinistra di Urbino si è riunito giovedì sera. Una lunga seduta, fino a notte fonda, per fare la quadra sul nome da candidare a futuro sindaco di Urbino. In lizza sarebbero tre, confermando le voci che già circolavano in città: Federico Scaramucci, Roberto Balduini e Oriano Giovanelli. La conferma potrebbe non tardare molto, forse qualche giorno. Questi i tre papabili nomi che potrebbero presentarsi alle elezioni per il governo della città città ducale, in opzione al nome di centro destra. Infatti, ancora, non c’è conferma su un possibile terzo mandato di Maurizio Gambini che allora dovrà mettere in campo un candidato che, tempo fa, disse su queste pagine di avere già in mente. Il tavolo di centro sinsitra giovedì notte ha definito la linea da seguire è stata definita così come la condivisione delle idee e degli obiettivi per la città. Questi, dicono, saranno presto presentati con una serie di incontri per illustrare la base del programma che sarà arricchito grazie al contributo dei cittadini. Intanto potrebbero esserci nuovi sviluppi e forze politiche ad appoggiare il progetto presentato. Maria Francesca Crespini invece, almeno per ora, fa sapere che non ha aderito al tavolo di centro sinsitra anche se dei contatti ci sarebbero stati. Sicuro, viene da pensare, che in ogni caso scenderà in campo nelle elezioni di giugno. Resta da capire se in solitaria o in coalizione.

Francesco Pierucci