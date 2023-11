La lupa ha preso casa in zona mare: "Catturarla? Per adesso no"

Chiamatela, se volete, Marina. E’ la giovane lupa che da diversi giorni bazzica la foce del Foglia e Baia Flaminia. Ultimi avvistamenti nei pressi del ristorante La Baita. Amante del pesce? Anche, probabilmente, visto che in zona gli scarti ittici non mancano. Principalmente di nutrie, da quel che si è capito. Ormai a tutti gli effetti può considerarsi una portolotta, tantopiù che risulta un’eccellente nuotatrice. Il tam tam (o meglio la canea) sui social è partito, con ricco corollario di allarmismi: questo lupo è una minaccia, non possiamo più andare coi cani, si vede che è malato e cose del genere. Angelo Giuliani, responsabile del Cras Marche, monitora giornalmente la situazione, in contatto anche con la Prefettura: "E’ una giovane lupa in dispersione – spiega – apparentemente in buona salute, di cui però sappiamo poco, non essendo dotata di radiocollare. Catturarla e trasferirla? Per fare questo servono situazioni comprovate come il disagio dell’animale e conflitti con l’uomo, che al momento non ci sono. Servono le autorizzazioni di Ispra e Ministero. E poi bisogna capire come catturarla".

In altri casi è stato possibile: vedi Valentino, il lupo rimasto intrappolato nella recinzione della tenuta di Vale a Tavullia; quello di Fano, incline a frequentare gli orti cittadini; o il caso di Ginevra, la giovane lupa recuperata nel Maceratese, curata, rilasciata e finita nientemeno che nel Ferrarese, dove ha messo su famiglia. D’altra parte, quella del lupo, che da oltre vent’anni ha conquistato anche la costa, a prezzo di un’alta mortalità (tre esemplari morti sui binari tra Pesaro e Cattolica negli ultimi due anni) è ormai una presenza costante anche in città: le predazioni ai danni delle nutrie sono frequenti (in questo si rivela un alleato dell’uomo), nei giorni scorsi i resti di un istrice sono stati rinvenuti all’interno del parco Miralfiore.

La giovane lupa potrebbe appartenere alla famiglia del San Bartolo, ma non è l’unico nucleo intorno a Pesaro. "Dovremo abituarci a gestire queste situazioni – aggiunge Giuliani –, consapevoli che si tratta di un patrimonio naturale di pregio. Investire anche in informazione ed educazione. Così come è auspicabile un ruolo anche da parte di Comune e Parco del San Bartolo. Anche questa è cultura".