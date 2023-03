La Lupus: "Basta soldi agli impianti sciistici"

di Amedeo Pisciolini

"Sci da discesa, la festa è finita". Cosi l’associazione ambientalista Lupus In Fabula intitola un suo intervento sempre di impronta ovviamente ambientale dopo la stagione sciistica invernale.

"Salvo eventi meteorologici straordinari la stagione sciistica sulle montagne dell’Appennino pesarese si è conclusa il 6 marzo- scrive il consiglio direttivo della Lupus- Poiché la prima neve è caduta il 19 gennaio, e non sempre il manto nevoso è stato sciabile, le locali stazioni sciistiche hanno visto l’afflusso di appassionati di sci da discesa per soli 6 fine settimana. In pratica circa 20-25 giorni di impianti aperti in un anno. Ora che i toni trionfalistici dei gestori degli impianti si sono spenti è necessario riflettere sul perché gli amministratori locali (comune, provincia e regione) continuano a foraggiare un settore, quello dello sci da discesa, che è in coma irreversibile: un vero e proprio accanimento terapeutico con i soldi dei contribuenti".

"E’ di questi giorni - continua l’associazione - una voce che si starebbe progettando anche un nuovo rifacimento della funivia Caprile - Cupa delle Cotaline per ovviare alla lentezza dell’attuale impianto che nelle giornate più affollate genera lunghe code. Poi, continuano i lavori per l’innevamento artificiale e la costruzione di un lago in quota per alimentare i cannoni da neve.

Ma poiché le temperature medie e i repentini cambiamenti meteorologici fanno prevedere l’impossibilità di continuare a sciare, anche con la neve finta, ad altezze inferiori a 1600-1800 m sul livello del mare, amministratori competenti e lungimiranti insieme agli operatori locali dovrebbero iniziare a ragionare su un diverso turismo montano ecologicamente e socialmente sostenibile, che faccia a meno di impianti impattanti ed energivori. Le alternative ci sono già: sono lo sci da fondo, le escursioni con ciaspole, lo sci alpinismo, il trekking, le mountain bike, la rampicata.

Su queste attività outdoor andrebbero veicolati gli investimenti migliorando la ricettività, manutenendo la rete sentieristica, fornendo servizi dedicati, ma anche facendo educazione ambientale, perché la montagna non diventi un Luna park e non perda il suo fascino esclusivo fatto di natura e di silenzio".

"Noi continuiamo – conclude il comunicato- a sperare che la politica locale e nazionale si accorga del riscaldamento climatico in corso e che al più presto dia avvio ad una vera transizione ecologica dell’economia del turismo".