La Lupus: "Il casellino spostiamolo alla Trave"

"Era chiaro da sempre che il casellino di Fenile fosse la vera alternativalla Variante Gimarra". Il consigliere di maggioranza Edoardo Carboni (Noi Giovani) da sempre contrario alla contestata strada che taglierà le colline fanesi del Carmine e di Gimarra, ribadisce: "Era chiaro anche che sin dall’inizio che intorno al casellino (la sua realizzazione è stata annunciata dall’assessore regionale Francesco Baldelli entro il 2025, ndr) e al suo collegamento con l’interquartieri esistente, si potesse costruire la vera alternativa alla Variante Gimarra, evitando l’impatto sulle colline". Secondo Carboni "era altrettanto evidente come interessasse a pochi realizzare un percorso costruttivo e concreto condiviso rispetto agli interessi elettorali di parte". Carboni se la prende anche con gli esponenti del centrodestra regionale e cittadino "che hanno esultato alla notizia del casellino: "Se da un lato, come sottolineato dal sindaco, era un’opera nota e attesa da tempo, mi chiedo dove fosse il centrodestra in questi anni sulla Variante Gimarra: non hanno mai proposto una alternativa".

A favore del casellino di Fenile si esprime anche l’associazione ambientalista Lupus in Fabula che, però, chiede un confronto tra cittadini, Comune e Regione per discutere sull’ubicazione dell’infrastruttura, suggerendo di spostarla da Fenile alla Trave. "Sono vent’anni – fanno sapere da Lupus in Fabula – che sosteniamo che per decongestionare la Statale 16, tra Fano e Pesaro, ci voglia il casello unidirezionale a nord della città, uguale e contrario a quello di Santa Veneranda a Pesaro. Un casello che renderebbe inutile sia il prolungamento dell’interquartieri fino a Gimarra, sia una complanare, dall’impatto ancora più devastante. Ma, per la scelta del sito, dopo la bocciatura del precedente progetto da parte della Soprintendenza delle Marche, non sarebbe stato meglio prendere in esame due o più ipotesi e confrontarsi con i cittadini?". Poi la proposta: "Chi vorrà arrivare al nuovo casello dovrà percorrere la Strada provinciale 45 fino a Fenile, quando invece ci sarebbe lo spazio di realizzare l’infrastruttura immediatamente fuori il quartiere Trave, all’incrocio tra la provinciale e la nuova bretella di via Baviera e, quindi, incanalare subito il traffico in autostrada. Chiediamo – concludono – che Regione e Comune aprano un tavolo di confronto con i cittadini affinché la scelta della localizzazione sia condivisa, per giungere ad un progetto definitivo il più possibile rispettoso del paesaggio, della qualità ambientale e della salute dei residenti di Fenile e delle abitazioni vicine".

an. mar.