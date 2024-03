La Madonna col bambino a Urbania merita il vostro voto per l’Art Bonus

Cleri *

Agli inizi degli anni Sessanta del Novecento la rimozione della tela su un altare laterale della chiesa di santa Chiara di Urbania riportò alla vista un affresco raffigurante la Madonna con il Bambino e santi tra cui Orsola che regge il vessillo attorniata dalla folla di vergini che insieme con lei furono martirizzate. Per altri due altari della medesima chiesa è accaduto lo stesso: opere risalenti agli anni Trenta circa del Seicento sono andate a celare affreschi precedenti, anche se di pochi decenni, e la loro rimozione ha permesso di conoscerli.

Tutto questo è accaduto anche a seguito dell’impegno dell’ultimo duca di Urbino, Francesco Maria II Della Rovere il quale destinava elemosine che permisero nuove decorazioni anche attraverso l’impegno di famiglie del luogo ad iniziare da un restauro del 1623 fino alla riconsacrazione del complesso a distanza di tre secoli dalla prima (1339-1639), all’impegno del duca segue quello degli Ubaldini particolarmente legati alla chiesa. La struttura non era nuova a operazioni di revisione tant’è che agli inizi di quel secolo le monache notte tempo tentarono di fare ricoprire un affresco ritenendolo scuro e sgradevole con la pittura di un diverso artista che finì alla sbarra subendo un processo.

Ancora oggi la vulgata vuole che l’affresco in questione, che partecipa al concorso dell’Art bonus (per il voto https://artbonus.gov.it/), sia opera dell’urbinate Timoteo Viti attivo nella città natala dalla metà degli anni novanta del Quattrocento, poi sodale di Raffaello a Roma all’interno della chiesa di santa Maria della Pace. Giorgio Vasari riporta che aveva lavorato per Casteldurante ed in effetti nel 1512 è stato pagato per la realizzazione di un dipinto in una cappella nella Abbazia di san Cristoforo avente a soggetto la Vergine assunta non più esistente, trattando una tematica diversa dall’affresco di santa Chiara, in ogni caso il linguaggio pittorico di quest’ultimo non corrisponde a quello del Viti, certamente realizzato qualche decennio dopo la sua scomparsa.

L’opera è impaginata in una struttura architettonica che contiene ai lati della Madonna due diversi gruppi di santi: da una parte Orsola con le compagne, dall’altra Chiara e Francesco che si riferiscono all’ordine conventuale di cui la chiesa faceva parte, insieme con loro è san Girolamo il quale in area adriatica è rappresentato con il modellino di un edificio sacro in mano.

In questo caso verrebbe da pensare al durantino Tempietto del riscatto di Francesco di Giorgio Martini se non fosse che in contesti simili tali modelli presentino le medesime caratteristiche, la raffigurazione del santo propone un tipologia stereotipata seppure recentemente sia stata avanzata la proposta che rappresenti il cardinale Bessarione effettivamente legato a Casteldurante, ma non poggiante su argomentazioni convincenti, pertanto da rigettare. L’opera risale alla metà circa del Cinquecento ed oramai tanti anni fa avevo individuato nell’omogeneo fenomeno della pittura cinquecentesca della vallata metaurense la sua produzione ricordando in particolare lo stile di Raffaellino del Colle, questa delle clarisse non è un’opera autografa ma presenta indubbi rimandi all’artista di San Sepolcro che ha lasciato dipinti anche a Lamoli, Mercatello sul Metauro, Sant’Angelo in Vado, Piobbico, Urbino, Pesaro e a Casteldurante dove testimonianze antiche ricordano che avesse anche fornito disegni ai ceramisti. Raffaellino ha improntato gli artisti del territorio tant’è che alcune opere che gli erano state assegnate (a Sassoferrato, a Jesi) seppure con alcune riserve sono state spostate nei cataloghi di pittori durantini quali Giustino Episcopi e Lucio Dolci, suo sodale. Il fatto che il nostro dipinto non annoveri una paternità certa, fatti salvi ritrovamenti di documenti o ulteriori confronti con eventuali opere autografe e sia da assegnare ad artista manierista durantino, non ne vede sminuita l’importanza poiché ribadisce l’esistenza di un linguaggio omogeneo del territorio sensibile al fenomeno del manierismo che vedeva anche l’affermarsi di pittori quali Taddeo e Federico Zuccari che insieme con Federico Barocci influenzarono l’attività di artisti della vallata.

* storica dell’arte