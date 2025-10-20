"La Madonna delle Grazie contro le epidemie di oggi"

Tanta partecipazione, ieri, alla processione per la festa del voto alla Madonna delle Grazie, compatrona della città. Al termine della processione con l’Immagine della Madonna che ha percorso le vie San Francesco, Gramsci, XI Febbraio, Curiel, Branca e piazza del Popolo, l’arcivescovo Sandro Salvucci, ha impartito la benedizione alla città. Quindi, dal pulpito installato in piazza, davanti a tante persone con in testa il sindaco Andrea Biancani e al fianco il Gonfalone della città, ha detto: "Sono colpito dalla devozione e dal profondo attaccamento della città nei confronti della Madonna delle Grazie. Mi trovo ancora a vivere insieme a voi la tradizionale ’Festa del Voto’, rinnovando la gratitudine verso la Madre di Dio per la protezione ricevuta dai pesaresi dal pericoloso contagio del colera nel 1855, sono esattamente 160 anni".

"Allora ci fu – ha proseguito monsignor Salvucci – l’epidemia di colera, oggi ci sono tante epidemie un po’ ovunque, anche nella nostra città, nelle parrocchie, nei quartieri, nei condomini e nelle nostre case. Penso alle guerre, un’epidemia a cui l’uomo non riesce a liberarsi. Poi c’è l’epidemia del male a cui è collegata quella dell’indifferenza. Per risolvere questi problemi dobbiamo invocare la Madonna ricordando tre verbi fondamentali: ascoltare, vedere e intercedere, cioè mettersi in mezzo e prendersi cura del prossimo per migliorare la nostra vita. Quindi appelliamoci alla Vergine Maria ’Madonna delle Grazie’ e Madre della speranza, che per prima ha accolto nella sua vita il mistero di un Dio che nel suo amore provvede sempre al bene dei suoi figli. Ella ci renda capaci di vivere nella carità per portare nel mondo la pace vera, quella che nasce dall’amore, e rafforzi in noi la fede e la speranza".

Poi, seguito dal lungo corteo, è entrato nella chiesa della Madonna delle Grazie per celebrare la messa delle 17 con la partecipazione del coro "Santa Maria delle Grazie".

Luigi Diotalevi