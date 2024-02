"La mafia si annida anche qui. Occhio ad appalti e fondi pubblici"

Le mafie nelle Marche e nell’area di Fano? "Questa non è più un’isola felice", ha evidenziato il criminologo Vincenzo Musacchio nell’incontro di chiusura di ‘Macchie e Inchiostri, il festival organizzato dall’omonima associazione culturale guidata da Paolo Frigerio insieme all’assessorato alla cultura di Colli al Metauro, Francesco Tadei, tenutosi al Museo del Balì. "Sulla base delle relazioni semestrali della Dia (la Direzione Investigativa Antimafia) e della Dna (la Direzione Nazionale Antimafia) – ha motivato Musacchio -, non si può ancora parlare di radicamento nel territorio. Oggi, tuttavia, alle mafie non interessa più l’occupazione del territorio, ma il controllo di quei settori dove è possibile lucrare. Le Marche (e anche il fanese, ndr) subiscono la cosiddetta ‘mafia in trasferta’ tra cui spiccano ‘ndrangheta, camorra e mafie pugliesi. Preferiscono l’uso della corruzione alla violenza e si alleano e fanno affari con imprenditori e professionisti insospettabili".

Il criminologo ha poi aggiunto: "La conferma arriva direttamente dall’ultima Relazione della Dia, secondo la quale nelle Marche si ricicla, si pratica usura e si acquisiscono aziende lasciandole ai precedenti proprietari per essere poi utilizzate allo scopo di aggiudicarsi appalti pubblici e aiuti economici". "Qui si reinvestono i proventi derivanti dalle molteplici attività delittuose e si erogano persino quei servizi che lo Stato non riesce a garantire".

Quando a Musacchio è stato chiesto chi sono questi mafiosi presenti nel territorio, ha risposto: "La ‘ndrangheta e nel dettaglio la famiglia Grande Aracri. Parliamo di una ndrina potentissima che ha già nuclei operativi radicati in Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia". E poi ha aggiunto: "Io passerei al setaccio il settore delle false fatturazioni. Il rischio infiltrazioni nelle Marche credo sia destinato ad aumentare. Così come in tutte le regioni d’Italia, anche qui da voi, faranno gola appalti e subappalti pubblici e privati, e il danno maggiore lo subiranno le imprese ‘pulite. Mi concentrerei sui fondi Pnrr, sul post-terremoto e sulla sanità".

Sandro Franceschetti