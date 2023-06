La maggioranza incassa il sì, ma poi manca il numero legale: tutti a casa

La maggioranza del consiglio comunale sulla carta appare così solida dal non poter essere quasi mai battuta. Ma ieri sera, approvata la delibera della permuta del Benelli, il consiglio è stato sospeso e riconvocato in seconda convocazione la prossima settimana per mancanza del numero legale. Un piccola rivincita per l’opposizione di centro destra. Tanto che la consigliera Giulia Marchionni, di cui si parla anche come possibile candidata a sindaco dell’opposizione, si concede una battuta: "La maggioranza desaparecida". L’assenza del sindaco è stata decisiva: è andato via poco prima della mancanza del numero legale perché doveva seguire il consiglio di amministrazione di Marche Multiservizi.

Commento di Giulia Marchionni: "A Ricci in realtà del consiglio comunale interessava solo il voto sulla permuta della tribuna del Benelli. Tanto che quando si è fatta la verifica del numero legale lui non c’era". Il consiglio in realtà è arrivato fino all’approvazione della vairazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni. Ovvero l’aggiornamento del Dup 2023-25. Poi si doveva discutere e votare proprio l’applicazione di questo piano in particolare della futura vendita della scuola media "Olivieri" di via Confalonieri; della sede del quartiere n. 10 "Villa San Martino" in via degli Artigiani; e della scuola elementare "Mascarucci" in via Agostini, che è destinata al trasferimento nella ex Pesaro Studi in viale Trieste. Nel contempo è rimasta fuori anche l’approvazione della relazione finale del programma pluriennale di attuazione e adozione del Prg vigente di Pesaro e Monteciccardo, per il quinquennio 2023-27. Invece è stata approvata la realizzazione del progetto definitivo-esecutivo in variante dl Parcheggio di "PortaCappuccina" situato a sud della stazione di Pesaro. Il progetto non prevede un’asfaltatura totale dell’are, mentre la parte di verde è compresa nella tavola A 5. Soddisfatto il consigliere Dario Andreolli: "E’ una delibera che mi fa molto piacere, perché segue – dice – la mia mozione di indirizzo del 2016".