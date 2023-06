La maggioranza si salva E forse pure l’Interquartieri

La maggioranza per ora va avanti, l’Interquartieri forse visto che i 20 milioni di euro sono appesi ad una ulteriore proroga. Nel consiglio comunale di venerdì sera era in gioco non tanto il destino della strada di Gimarra che, comunque deve fare i conti con tempi strettissimi, quanto il futuro della stessa giunta Seri e della coalizione di centrosinistra. Se la delibera di variazione di bilancio dell’Interquartieri (5 milioni di euro presi dall’avanzo d’amministrazione) non fosse stata approvata, il Pd da sempre favorevole all’opera, non avrebbe lasciato correre. La partita non è ancora chiusa perché l’eventuale perdita dei 20 milioni di euro per il Pd non passerebbe in maniera indolore. Intanto, però, il consiglio comunale di venerdì ha approvato sia la delibera di variazione di bilancio (5 milioni di euro da aggiungere ai 20 milioni del Cipe) sia l’Accordo di programma sulla variante al Prg. La prima delibera è passata con 12 voti favorevoli: 7 del Pd a cui si sono aggiunti quello di Seri, che non è mai intervenuto nel dibattito, dei consiglieri di Insieme è Meglio Valori e Pagnetti, di Pedini del gruppo misto e di Luzi (In Comune), 10 i voti contrari (agli otto dell’opposizione si sono uniti i ‘no’ di Marchegiani di Azione e di Burioni di Insieme è Meglio), si sono invece astenuti, Cipriani di Noi Città e Carboni di Noi Giovani. 12 voti favorevoli anche per la seconda delibera (Accordo di programma) con Luzi che in questo caso è uscita. Entrambe le delibere non saranno esecutive prima di10 giorni perché il consiglio ha respinto l’immediata eseguibilità. Fino al 27 giugno, quindi, non si potrà procedere alla pubblicazione dell’appalto dell’Interquartieri, che prevede affidamento della progettazione e dei lavori. I tempi sono strettissimi visto che, a meno di una ulteriore proroga, l’appalto dovrebbe essere affidato entro il 30 giugno, per non perdere i 20 milioni di euro del Cipe.

Significativo il ruolo giocato da In Comune che, venerdì sera, per assicurare il sostegno alla maggioranza ha votato a favore della delibera di variazione di bilancio, nonostante sull’Interquartieri si sia sempre espresso in senso contrario fin dal 2018. "Ha votato a favore di questa strada – è il commento di M5S – che deturperà per sempre il nostro paesaggio collinare anche chi (il riferimento è a In Comune ndr) si professa ambientalista e si batte per i parchi: la giunta Seri-Attila colpisce ancora". Per il centrodestra (Lega, Fd’I, FI e Udc) "Il sindaco ne esce con le ossa politicamente rotte".

Anna Marchetti