La magia contagiosa della Costa Azzurra

Nizza. Costa Azzurra, Francia. Due valigie, una macchina fotografica e sei ore e mezza di macchina per qualche raggio di sole tra le stradine di questa piccola città. Il clima mite e le magiche passeggiate sulla ‘Promenade des Anglais’ -Baia degli Angeli-, una specie di ‘Viale Trieste’ pesarese, hanno ricaricato le pile infreddolite dall’inverno. Fondata dai greci e frequentata dall’élite europea durante il XIX secolo, la città è sempre stata luogo di ritrovo di artisti: come Henri Matisse, al quale è dedicato il Musée Matisse che ripercorre la sua carriera attraverso un’ampia collezione di quadri; così come il Musée Marc Chagall mette in mostra alcuni dei dipinti religiosi più importanti del pittore. Addirittura, per la sua importanza storica come città di villeggiatura invernale, per l’aristocrazia europea e per la conseguente mescolanza di culture presenti in città, nel 2021 l’UNESCO l’ha proclamata Patrimonio dell’Umanità.

A pochi minuti da Nizza, si trova Eze, un piccolissimo comune che ospita il suo villaggio sopra una rocca. Un borgo pieno di colori e con un panorama mozzafiato, Eze è anche una galleria d’arte a cielo aperto, dove poter ammirare le esposizioni di artisti contemporanei immerse tra le vie in pietra di questo posto fiabesco. La parte più bella si trova nel punto più alto di questa enorme ‘roccia’: è un giardino esotico pieno di piante grasse di ogni forma e natura posizionate tra minute cascate, che è possibile visitare seguendo un piccolo percorso indicato. Camminando e stringendo un po’ gli occhi per guardare lontano, oltre alla meravigliosa vista sul mare turchese, è possibile scorgere la piccola baia Saint-Jean-Cap-Ferrat che offre un’escursione circolare sulla scogliera, dando la sensazione di volare come gabbiani trasportati dalle correnti salate.

Asia D’Arcangelo