La magìa dei “Notturni Oliveriani“ Musica, teatro e proiezioni per scoprire e amare i nostri tesori

La lunga notte Oliveriana, che ha visto le porte di Palazzo Almerici aperte dalla sera del 17 agosto all’alba del 18 non ha mancato di stupire e affascinare gli oltre 800 visitatori che si sono avvicendati durante i “Notturni Oliveriani“, il fortunato evento ideato dalla direttrice dell’Ente Olivieri, Brunella Paolini. Musica, teatro, videoart, escape room per una caleidoscopica iniziativa che ha bissato il successo dell’edizione invernale, con tantissimi giovani che hanno affollato la Corte di Palazzo Almerici.

All’energia de Gli Stralunati, che ha proposto i più grandi successi della storia della musica italiana riarrangiati in chiave swing, è seguita la proiezione de “La Vecchia Pesaro“, un racconto per immagini della Pesaro del passato curato da Ugo Betti, presidente di Pesaro Segreta e direttore artistico della sezione musicale e video dell’evento, con fotografie provenienti dal pregiato Archivio Stroppa Nobili, corredato da una speciale colonna sonora di musica italiana anni ’60. Nel frattempo, la Sala dello Zodiaco si è trasformata in un palcoscenico, accogliendo la speciale performance “Cara“, dal celebre successo di Lucio Dalla: un tributo al Cantautore e un inno alla vita e all’amore per la regìa di Giampiero Solari e Paola Galassi. La pièce teatrale è stata interpretata con impegno e passione dagli allievi del “PAC“ (Performing Art Center di Pesaro), il nuovo centro culturale e teatrale diretto da Giampiero Solari che vedrà la luce il prossimo settembre, e ne rappresenta l’atto di inaugurazione.

Gli ultimi giocatori dell’avvicente Temporary Escape Room “The Sheik’s Gold“ hanno lasciato la Biblioteca alla 5 del mattino. "La più grande gioia è stata quella di vedere la Biblioteca e il Museo Archeologico invasi da tantissime persone sorridenti, in gran parte giovani e giovanissimi fino a tarda notte" ha commentato la direttrice Brunella Paolini. "In qualche caso anche stupite, per la possibilità di conoscere e scoprire o rivedere le tante testimonianze della storia antica e più recente di Pesaro e non solo. In accordo con il presidente Fabrizio Battistelli, crediamo che queste occasioni siano importanti per offrire modalità diverse di crescita culturale e civica, che rappresenta di certo una delle più significative finalità del nostro lavoro: la cultura non deve fare paura e può essere anche divertimento".

“Notturni Oliveriani“ si è svolto in collaborazione con Pesaro Segreta, Pesaro Musei, Fondazione Pescheria, PAC Performing Arts Center, Apa Hotels, Enigma Escape Room e Tenuta Carlini, patrocinio del Comune di Pesaro, Rossini Opera Festival, Mostra Internazionale del Nuovo Cinema, Amici della Prosa, Università dell’Età Libera e Amici della Biblioteca Oliveriana.