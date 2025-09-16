La magia dei remigini . Inviateci le vostre foto. Le pubblicheremo

Sembra Pesaro, ma è Camelot. E i remigini – gli alunni di prima – sono tutti “Re Artù“ scortati in classe da altrettanti Maghi Merlini, arrivati, a forza di pensiero magico ed esperienza didattica, in quinta elementare. Siamo in via Napoli, dentro la primaria Santa Maria del Porto, all’interno del complesso scolastico de La Nuova Scuola. Sono loro i primi ad inaugurare l’iniziativa con cui il Carlino propone ai propri lettori di pubblicare la foto dei remigini dell’anno scolastico 2025/2026. Un tempo si chiamava scuola elementare, oggi si chiama scuola primaria. La stessa definizione di remigino – alunno di prima elementare che va a scuola per la prima volta – radica nell’antica usanza di far riprendere le lezioni ogni primo ottobre, festa di san Remigio. Cambia il nome, non la sostanza. Per partecipare all’iniziativa, le scuole interessate sono invitate a scrivere al giornale, all’indirizzo mail: cronaca.pesaro@ilrestodelcarlino.it. E’ importante inserire nell’oggetto della mail la parola “remigini“. Prima di accogliere il nostro fotografo e un giornalista è necessario che la scuola informi le famiglie e ottenga la liberatoria, firmata da entrambi i genitori, per la pubblicazione sul Carlino. Ma torniamo a Camelot. Alle spalle di re e regine Artù ci sono le maestre – Anna Regini, Laura Lavinia, Natascia Tombari, Lucia Gambini – e la dirigente scolastica Alessandra Belloni, a capo dell’Ufficio scolastico territoriale. Con loro c’è Niccolò Fochesato, presidente del Cda de La Nuova Scuola. L’avventura dei prodi cavalieri è iniziata giocando in squadra nel cortile. "Per partecipare al torneo – ha spiegato Regini a Belloni – non servono spade vere e nemmeno armature pesanti. Ognuno sarà chiamato a mettersi in gioco non per vincere sugli altri, ma per scoprire se stesso offrendo ciò che è. Ci alleneremo ad usare l’intelligenza per pensare e decidere; il braccio per agire e costruire e il cuore per amare, sperare e stare insieme. Il vero valore non è la forza, ma la lealtà". E’ seguito il saluto di Belloni: "L’importante non è il risultato, ma è dare il massimo impegno. Siate esigenti, abbiate cura della vostra scuola".