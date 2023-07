La magia del cinema in piazza XX Settembre

Un’emozione all’aperto per far innamorare i fanesi della Sale cinematografiche. Quest’anno "Cinefortunae" porta infatti il grande schermo direttamente in piazza XX Settembre, per mostrare quattro spettacolari pellicole che hanno fatto la storia del cinema italiano. E’ dedicata al talento di Massimo Troisi (a 70 anni dalla sua nascita) e a quello di Alberto Sordi (a 20 dalla sua morte) la quarta edizione del festival del cinema fanese che quest’anno torna con tante novità. Da ieri sera infatti il cinema all’aperto è uscito dalla Rocca Malatestiana per invadere le spiagge fanesi e aprirsi all’entroterra con le proiezioni in vigna, in un mese e mezzo di appuntamenti che si susseguono con cadenza quasi quotidiana fino all’11 agosto, in tanti luoghi della città. Ma è dal 2 al 5 agosto con le proiezioni di "Il Postino", "Una vita difficile", "Casablanca" e "il ladro di Bambini" in piazza XX Settembre che si celebrano i momenti più importanti del Festival. L’altro omaggio sarà invece ad uno dei più grandi registi italiani contemporanei, Gianni Amelio, che riceverà la prima edizione del Premio CineFortunae.

Questa quarta edizione (che arriva dopo il tributo a Fellini; alle attrici Masina Magnani Loren e Vitti e al trio Pasolini Gassman e Tognazzi) è stata presentata ieri dal curatore Luca Caprara che ha esordito ricordando l’apporto fotografico al Festival del compianto Tommaso Della Dora. Accanto a lui gli assessori Cora Fattori ed Etienn Lucarelli e gli altri organizzatori. A inaugurare le visioni sullo schermo di 40 metri quadrati che sarà posizionato in piazza XX Settembre sarà "Il postino" (1994) del regista Michael Radford con Massimo Troisi, omaggio poetico a Pablo Neruda, che ha ottenuto 5 nomination agli Oscar nel 1995, ultimo film da interprete per Troisi, scomparso pochi giorni dopo la fine delle riprese. A presentarlo sarà la sceneggiatrice Anna Pavignano, nominata all’Oscar per questo film, e storica collaboratrice di Troisi fin dai suoi esordi.

Nel dettaglio, in questa prima settimana di CineFortune, stasera alle 21.15 al Cinema Politeama, evento di Teatro con Hellzapoppin remix - Un inferno di commedia, progetto e regia di Fabrizio Bartolucci. A cura di laboratorioteatro linguaggi e promosso da Teatro Linguaggi. Domani (ore 19.30) nell’Azienda agraria Fiorini (Barchi), degustazione vini in abbinamento pizza gourmet e a seguire (21.30) proiezione del film "Non ci resta che piangere" di e con Massimo Troisi e Roberto Benigni. Venerdì (ore 21.15), al Cala Bianca, per la serie "Cinema in Spiaggia", focus sulla commedia all’italiana con la proiezione di "Ovosodo" di Paolo Virzì (aperitivo e cena su prenotazione). Martedì 11 luglio (ore 21.15) a Bagni Cafè Arzilla, "Ricomincio da tre" di e con Massimo Troisi. Il programma completo su cinefortunae.it

Tiziana Petrelli