La magia del circo conquista la scena pesarese Appuntamenti per gli appassionati di tutte le età

Torna la magia, meglio lo stupore del circo. Da giovedì al 16 luglio si rinnova l’atteso appuntamento con Circo El Grito per la quinta edizione di Stupor Circus, il festival internazionale di circo contemporaneo promosso da Comune e Amat. Saranno 25 gli appuntamenti in programma, e ci saranno spettacoli per un pubblico di tutte le età. Sarà l’occasione per conoscere un aspetto inedito di quest’arte così affascinante nell’abituale location del Parco Miralfiore con il suggestivo "chapiteau", il tendone allestito per l’occasione e gli spazi dell’arena. Dal 6 al 9 luglio apertura del festival con Liminal, spettacolo di Circo El Grito, allo chapiteau (ore 21). Il 7, 8 e 9 luglio nell’arena del parco (ore 19.30) Andrea Farnetani presenta Gustavo La Vita.

