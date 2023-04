La magìa della danza all’ex Lanificio Carotti Attesa per il coreografo Michael Getman

Torna anche quest’anno a Fermignano la manifestazione “29 aprile, giornata della danza“ con l’VIII edizione a cura dall’associazione culturale Indipendance. Sabato a partire dalle 18,30 verranno presentate quattro performance all’ex Lanificio Carotti. Due di queste saranno l’esito di un percorso formativo per giovani danzatori Atelier di Ricerca promosso dalla Compagnia Dna di Bologna. I due coreografi di rilievo sulla scena contemporanea accompagneranno i partecipanti nella scoperta della propria poetica, tra gesto, voce e composizione. Protagonista della serata sarà il coreografo e performer israeliano Michael Getman, artista di respiro internazionale, le cui opere sono state presentate in diversi festival ed eventi in tutto il mondo. Intanto per la sezione Indialogo, oggi e domani dalle 17 alle 20, verranno proiettati all’ex Lanificio Carotti i 10 video finalisti della III edizione di Interfaccia Digitale, premio di videodanza promosso da Hangartfest.

Ingresso libero.