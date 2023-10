"La magìa è una sfida con chi vuole scoprirci"

Lo abbiamo simpaticamente definito l’Albus Silente della scuola dei maghi di Pesaro; Claudio Gatti, il presidente del Club Magico Marchigiano “Ezio Giulietti“, che si appresta a festeggiare i 45 anni di attività accetta di raccontarsi da queste colonne.

Stimolati dal successo della saga di Harry Potter e dall’immaginario che ha creato, gli chiediamo chi farebbe sfidare se dovesse organizzare un Torneo dei Tre Maghi.

"Dipende dalla finalità che si vuole ottenere – dice Gatti–, in un’ipotetica competizione schiererei da una parte quei maghi che riescono, quasi senza utilizzare strumenti, a catturare e tenere alto l’interesse del pubblico, poi quelli che fanno grandi giochi di magìa, come la sparizione della Statua della libertà (n.d.r., una delle magie più famose di David Copperfield), e i maghi che praticano la manipolazione, considerata nel nostro mondo l’Università della magìa".

Nella serie The Marvelous Mrs Masel, la protagonista fa notare che far ridere non è una cosa da donne.

"Nello spettacolo esistono donne che fanno molto più ridere degli uomini – dice Gatti –, ma in genere nel mondo dei maghi le donne fanno più fatica a emergere, devono essere veramente capaci per aprirsi una strada. Esistono tuttavia donne molto brave con la manipolazione, anche se parlando più in generale per loro la manualità è più difficile da apprendere, mentre hanno una capacità di vedere oltre e di individuare certi meccanismi prima di noi uomini".

Qual è il trucco di tanti anni di attività?

"Molti abbinano la magìa alla velocità del mago, ma in realtà la sua magìa è più di tutti la distrazione, quello che noi chiamiamo mis distraction. La magìa è un esercizio della mente per cui il mago quando fa vedere il risultato di un gioco sta già pensando a quello che farà dopo. Nella mente umana non è l’occhio che vede e la bocca che parla ma è la mente, che non è in grado di assimilare due o tre cose allo stesso tempo, per cui se faccio due movimenti in contemporanea, uno più lento e l’altro più veloce la mente si concentra su quello più veloce e viene in questo modo distratta. Il mago deve essere sempre un passo avanti rispetto al pubblico, altrimenti, se è alla pari, il pubblico potrebbe “sgamarlo“; inoltre deve esser bravo a capire le reazioni del suo interlocutore guardando l’espressione del viso. Quello che ti sorride è quello giusto da chiamare sul palco".

Vuole dirci che il mago deve essere un po’ psicologo?

"Per un periodo della mia vita ho lavorato per un’importante azienda produttrice di condizionatori e altri grandi elettrodomestici. Lì la selezione del personale veniva fatta in tre step: il venerdì era dedicato al gioco ai tavoli, mentre io facevo il mio gioco di carte per stimolare una reazione nei soggetti interessati, uno psicologo doveva fare una prima selezione. Il sabato i dirigenti si riunivano in un meeting tradizionale e la domenica era dedicata alla guida sicura. I soggetti interessati venivano portati in un famoso autodromo, li si faceva salire in un’auto da corsa insieme a un pilota di Formula 1 e si simulava lo scoppio di una gomma. Attraverso delle telecamere i selezionatori studiavano le reazioni del soggetto, la sua velocità nel risolvere la situazione e questo li aiutava nella selezione del personale".

Lavorando spesso con i bambini, ha potuto notare se, nonostante la tecnologia sia una forte distrazione per loro, conservano ancora la capacità di stupirsi di fronte a un semplice gioco?

"La tecnologia ha di certo cambiato molto il mondo della magìa e il modo di fare magìa dei giovani, che usano molto l’elettronica. È arrivato da poco un gioco che consiste nel prendere il cubo di Rubik e creare una certa combinazione, immediatamente nel telefono appare una foto con la posizione del cubo, ma fatta una settimana prima. È stupefacente ma è tutto merito di una applicazione installata nel cellulare".

I bambini sono un pubblico difficile?

"Ognuno è un mondo a parte e si fa più fatica a stupirli rispetto a quanto non accada con gli adulti perché loro vedono la realtà in modo puro, pulito. Ci sono tecniche fatte apposta ma tendenzialmente li distrai con la fantasia".