La magica chitarra di Michele Rampino per un viaggio in musica dai Balcani alla Spagna Questa sera alle 18, al Palazzo Ducale di Pesaro, Michele Rampino eseguirà un repertorio contemporaneo che spazia dai Balcani alla Spagna, in un viaggio musicale con la chitarra. Ingresso con biglietto della galleria. Organizzato da "Arte a corte".