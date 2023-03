La mail di fuoco gli costa cara

Aveva inviato una mail infuocata all’ufficio marketing della Scavolini spa contro un agente monomandatario dell’azienda. Lo aveva definito una "persona non affidabile". A processo per diffamazione, ieri l’imputato, Filippo Albanese, legale rappresentante di una società di mobili e arredi di Pescara, è stato condannato a 1500 euro di multa e a 3mila a testa alle parti civili, assistite dall’avvocato Alessandro Pagnini. Alla scorsa udienza, l’imputato aveva ammesso di aver dato due assegni postdatati per pagare la cucina del valore di 13mila euro. Assegni che erano poi risultati scoperti. L’agente diffamato non aveva ovviamente consegnato la cucina, suscitando le ire di Albanese che aveva inviato quella mail che ieri gli è costata la condanna.