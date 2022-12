La mannaia della ciclovia sugli espropriati: "Abbatteranno muretti, siepi e ben 8 pini"

di Anna Marchetti

Recinzioni abbattute, piante tagliate e tracciato che corre a ridosso delle case: cresce la protesta del popolo degli espropriati contro il nuovo percorso della ciclovia del Metauro voluto dalla Regione, in alternativa alla ciclabile lungo la Fano-Urbino, e condiviso dal Comune. Dopo Dante Gregorini, sceso in campo a difesa della sua abitazione di via Bellandra, si sono mossi altri espropriati. Tutti lamentano "un percorso tortuoso, poco sicuro, inopportuno e disegnato senza alcun sopralluogo sul posto". "Se pochi giorni fa non avessi ricevuto la lettera di una associazione che tutela gli espropriati – sottolinea Cristian Bacciaglia che abita su via Vasari – mi sarei accorto dell’avvio dei lavori con le ruspe sotto casa. E’ vero che la legge non ammette ignoranza, ma non possiamo essere tutti avvocati, ingegneri e commercialisti: chi ci rimette è sempre chi lavora dalla mattina alla sera".I 98 proprietari interessati dal provvedimento non hanno ricevuto alcuna lettera da parte del Comune che aveva solo l’obbligo di pubblicizzare gli espropri sull’Albo pretorio del sito comunale e sui quotidiani locali e nazionali. L’esproprio di Bacciaglia è temporaneo (limitatamente al periodo dei lavori) ma non per questo meno ‘pesante’ visto che comporta "la demolizione di recinzione, siepe, cancello automatico, parte del giardino, attacchi dell’acqua e del gas, per un valore tra i 50 e i 60 mila euro". E ancora Bacciaglia: "Senza contare che la ciclovia passerà a ridosso del cancello di casa: siamo alla violazione di domicilio".

A preoccuparsi della ciclabile davanti al passo carrabile della sua abitazione (dove enra ed esce abitualmente con l’auto), in via Galilei, è anche Catia Letizi: "La ciclovia arriva davanti al mio cancello dopo una curva a gomito: ci sbucheranno ciclisti in ogni momento. Credo che sia pericoloso sia per noi residenti sia per gli stessi ciclisti". E ancora Letizi: "Il mio esproprio è in parte temporaneo e in parte definitivo e interessa, sui tre dei quattro lati della casa, parte della recinzione, della siepe e ben 8 pini".

Sia Bacciaglia sia Letizi, nonostante siano venuti a conoscenza del progetto della ciclovia del Metauro a ridosso delle festività natalizie, sono comunque riusciti a presentare ricorso entro il termine previsto del 29 dicembre, offrendo anche soluzioni alternative. La proposta è far passare il percorso ciclabile, senza stravolgere il tracciato, lontano dalle abitazioni, sfruttando le aree agricole ancora presenti. "I fondi europei utilizzati per la ciclovia – fa presente Bacciaglia – devono essere spesi al meglio: non si può costruire una pista che in 150 metri presenta almeno 4-5 curve". In realtà tutti i cittadini, non solo gli espropriati, potranno ancora presentare le osservazioni fino al 6 febbraio, sia sul sito della Regione sia su quello comunale (albo pretorio-pubblicazioni altri enti). Tutte le osservazioni saranno valutate "per dare vita – questa l’intenzione dei tecnici – a un percorso più lineare".