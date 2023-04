La manutenzione degli sgambatoi finisce nel mirino

"Ormai gli utenti degli sgambatoi non sanno a quale santo votarsi". Il commento è del consigliere Andrea Marchionni (Lega) il quale ha inviato al Carlino l’ultima immagine fatta nello sgambatoio del Parco Trulla (foto): "Il buco scavato sotto la rete dai cani che fanno semplicemente i cani – osserva Marchionni – ora è stata tamponata con ogni residuo possibile, rintracciato nei paraggi, compresa la grossa radice di un albero. La manutenzione è un aspetto importante almeno quanto dare servizi ex novo". E’ d’accordo con il collega dell’opposizione Michele Redaelli (Fi), il quale ha una interrogazione all’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale proprio sullo stato di degrado degli sgambatoi: "L’inerzia dell’amministrazione è imbarazzante – osserva Redaelli –: torno in Consiglio con le stesse istanze di un anno fa perché da allora nulla è stato risolto, a partire dalle urgenze".