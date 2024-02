La mappa degli affitti. Dalla farmacia alla gelateria. Ecco quanto incassa il Comune

Ed ecco tutti i contratti di affitto dei locali comunali.

Agedo onlus: 260 euro; Aima Pesaro: 476 euro; Alatel associazione: 583, 9 euro; Anfacdg associazione famiglie caduti e dispersi: 515,3 euro; Asd atletica banca di Pesaro: 237,3; Ami spa: 10.083 euro; Amici della Vis: 2.311,4 euro; Anffas pesaro aps: 518,4 euro; Arcygay agora: 257,5 euro; Ari associazione radioamatori italiani: 325,5 euro; Asc associazione attività sportive confederate: 513,4 euro; Ass Ancescao cord. provinciale: 481,03 euro; Associazione autoclub Dorino Serafini: 1,779,91 euro; Associazione Italia e Bulgaria sviluppo e ascesa: 513,24 euro; Associazione Sangha Loka di Pesaro: 480,83 euro, Associazione Emma Corvo: 279,29 euro; Associazione sclerosi multipla: 2.232,53 euro; Bar autocorriere di Toni Leonardo: 20.601,72 euro; Ceramiche Bucci srl: 1.095,91 euro; Circolo Arci di Villa San Martino: 2.739,21 euro; Circolo Arci di Roncaglia: 372,15 euro; Circolo Legambiente il Ragusello: 2.070,60 euro; Coop Alleanza: 1.859,24 euro; Coop sociale mondo solidale: 3.705,71 euro; Cospe onlus: 274,43 euro; Crisi srl: 13.582,00 euro; Del Prete Barbara bar Diana: 24.623,97 euro; Ente nazionale protezione assistenza sordimuti: 516,30 euro; Ente parco naturale monte San Bartolo: 2.002,15 euro; Fir federazione italiana rugby: 550,9 euro; Farmacia Canalini Vittorio: 5.342,44 euro ai Monteciccardo; Farmacia di Candelara di Murattini & C.: 3.978,78 euro (locale attiguo); Ficr Asd cronometristi: 562,88 euro; Galata: 2000 euro; Gallery holding spa: 28.946,51 euro, Gallery holding spa: 1.119,52 euro; Gelateria del Corso di Mancini Massimo: 22.003,7 euro; Guidotti Renato: 613,15 euro; Ing.Canducci Andrea: 7.200 euro; Lega navale di Pesaro: 637,72 euro; Ministero dell’Interno (caserma dei carabinieri di Borgo Santa Maria): 16.593,76 euro; Narcotici anonimi: 279,12 euro; New Power srl: 17.238,22 euro; Oipa associazione: 554,33 euro; Oreficeria Semprucci snc: 373,62 euro (ma è in fase di trasferimento); Poste italiane: 10.600 euro per l’ufficio di Monteciccardo e Fiorenzuola; Prima srl: 12.401,46 euro; Uildm: 512,21 euro;

Unione nazionale mutilati per servizio: 640,80 euro; Vetrarte Ca blu di Ferri Emi: 7.637,11 euro, Wind tre spa: 20.500 euro.

L’ammontare degli incassi previsto nel 2024 per gli affitti e le concessioni di questi immobili comunali sarà pari a 269.508,59 euro.

Per quanto riguarda i terreni invece, il Comune prevede di incassare nel 2024 un totale tra canoni e concessioni pari alla cifra di 57.671,18 euro.