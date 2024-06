La mappa per turisti con 24 mete

E’ stata presentata la versione aggiornata di Pesaro Citymap Welcome, la mappa dal formato tascabile pensata per accogliere turisti e visitatori che ora si arricchisce fino a contenere 24 punti di interesse della città. New entry sono: la Sonosfera, la chiesa di Sant’Ubaldo, l’Auditorium Scavolini, la Biosfera, il lido Pavarotti. Nel fronte, focus sul centro della città con il suo ricco patrimonio culturale, sul retro la Bicipolitana con i percorsi aggiornati agli ultimi tratti. La grafica è firmata da Cristiano Andreani (Ad e illustrazioni) con Nico Polidori (mappa e graphic design). Realizzata in collaborazione con la Casa delle Tecnologie, la mappa presenta in copertina il QRcode che permette di scaricare l’applicazione Wom pocket con cui collezionare i crediti Wom, adottati dall’amministrazione per riconoscere l’importanza della partecipazione. E’ possibile collezionare Wom visitando i luoghi di Pesaro 2024 e partecipando agli eventi. I Wom non hanno controvalore monetario ma consentono di accedere alle offerte spontanee di negozianti, esercenti e artigiani, annunciate nell’applicazione.

La mappa viene proposta in versione pieghevole "classica" e in versione ‘block notes A3 plus’ con pagina a strappo. E’ stata stampata in 100.000 copie che saranno disponibili nei diversi Infopoint, presso l’Apa Hotel e negli hotel partner oltre che nei principali punti di accoglienza cittadini. Commissionata dal Comune, la prima edizione di Pesaro Citymap Welcome ha visto la luce nel 2019 come progetto di Officine Creative Marchigiane. Alla presentazione sono intervenuti: Daniele Vimini, presidente Fondazione Pescheria Centro Arti Visive, Alessandro Bogliolo dell’Università di Urbino coordinatore scientifico del progetto CT Square e il grafico Cristiano Andreani.

Luigi Diotalevi