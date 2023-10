La marcia dei 400. Canti e cartelli:: "Riceci non sarà pattumiera d’Italia"

uattro chilometri a piedi sotto un sole d’agosto e non sentirsi stanchi ma felici di esserci. Per le 400 persone che ieri hanno camminato e sudato da Montefabbri a Riceci con alla guida del corteo laico monsignor Sandro Salvucci l’importante era esserci per dire no alla discarica. L’avventura è iniziata a Montefabbri intorno alle 14 e si è conclusa un’ora e mezza dopo nell’anfiteatro naturale di Riceci, dove Marche Multiservizi insieme ad una società apripista di San Marino intende realizzare una discarica da 5 milioni di metri di cubi di rifiuti industriali.

Gli striscioni non lasciavano dubbi sul motivo della protesta:"Non vogliamo essere la pattumiera d’Italia", "No alla discarica", "Difendiamo la natura". Qualcuno ha cantato, altri hanno raccontato, tante le risate, c’è chi l’ha paragonata alla marcia degli Alleati che risalivano la collina di Riceci per andare verso la linea Gotica a ricacciare indietro gli occupanti nazisti. In mezzo, vestito scuro, col primo bottone della camicia aperto e il colletto bianco libero di andare e venire c’era il vescovo Sandro Salvucci, che ha salutato tante mani sapendo di essere riconosciuto come un religioso che conduce le battaglie sull’altare ma anche in strada, meglio se polverosa come quella di Riceci. E non era il solo ad esser stato riconosciuto. C’era anche l’assessore regionale all’ambiente Stefano Aguzzi che ha detto: "Bello vedere anche il vescovo in cammino per una battaglia di civiltà. La Provincia non ha programmato niente lasciando campo libero ad un privato che per fare soldi si sentisse in diritto di realizzare lo scempio di una discarica in un paesaggio come questo con i soldi di una società pubblica come Marche Multiservizi. Una discarica che non serve alle aziende di questa provincia ma solo per far scaricare le industrie del nord".

Qui nel 2009 Dustin Hoffman girò lo spot sulle Marche Infinite, ora uno scenario ben diverso che solo la lotta della gente e in particolare del comitato DiversaMente ne ha interrotto l’avanzata. Ha detto Andrea Torcoletti, il presidente: "Questa meravigliosa manifestazione ha dimostrato come non si possa offendere l’ambiente impunemente, e avere al nostro fianco il vescovo Salvucci ci ha dato tanta forza per non mollare di un millimetro la nostra battaglia che riguarda anche i biodigestori, come quello che vorrebbero fare a Talacchio. E’ tempo che i componenti pubblici del cda di Marche Multiservizi escano dall’ambiguità e chiedano nel prossimo cda di interrompere l’iter autorizzativo della discarica. Non possono mantenere le scarpe in due staffe, devono decidere dove e con chi stare. Il tempo delle approvazioni delle scelte dell’amministratore delegato per voto unanime o acclamazione è finito". L’assessore all’ambiente del comune di Pesaro Maria Rosa Conti dei Verdi ha detto: "Bellissima giornata per opporci ad una scelta senza senso. Un paesaggio naturale senza eguali va protetto come una reliquia altroché discariche". C’era anche Massimo Guidi di Azione, +Europa e la presidente locale di Legambiente Rosalia Cipolletta: "Saremo sempre contrari alle discariche che non possono più essere un obiettivo per il futuro".

La camminata è poi arrivata

alla cappella della Madonna dei Sodi, dove monsignor Salvucci ha celebrato la messa per i tanti partecipanti, sia reduci dalla camminata sia arrivati apposta per la funzione in uno scenario da cartolina pubblicitaria.