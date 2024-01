La marcia dei 5 Stelle per dire “no“ a Riceci

Riceci, una storica lunga. Un percorso che ieri il Movimento 5 Stelle delle Marche ha deciso di ripercorrere incontrando, proprio sui terreni opzionati per la discarica, i cittadini, i comitati e le associazioni. Erano presenti i comitati “MareaVerdeSperanza“ di Gallo, “Urbino contro la discarica di Riceci“, l’associazione “Diversamente“, e Legambiente circolo di Urbino, oltre ad alcune decine di cittadini del territorio. "Il progetto per una nuova discarica nasce il 29 dicembre 2016, nel Consiglio comunale di Urbino, con la proposta dell’accordo di programma con il quale si decideva lo sfruttamento intensivo delle discariche di Urbino e di Tavullia con il conferimento di rifiuti speciali non pericolosi provenienti anche da fuori regione – ha esordito Pierluigi Ferraro, del gruppo pentastellato ducale e collaboratore del consigliere Marta Ruggeri –. Decisione confermata con la delibera Ata del 2017, con l’avallo di quasi tutti i sindaci, di destra come di sinistra. Gli unici voti contrari furono solo di Montelabbate e Cartoceto, e qualche astensione come Fano e Gradara. Questo è il peccato originale che ci porta diritti a Riceci", ha sostenuto Ferraro.

Marta Ruggeri ha proseguito spiegando il lavoro che come capogruppo in Consiglio sta portando avanti. "Sono almeno una decina gli atti che ho depositato in Regione, tra interrogazioni e mozioni, che dimostrano l’impegno concreto del Movimento 5 Stelle su questo fronte. Già a novembre 2022 depositai una proposta che impegnava il Consiglio regionale a “procedere con urgenza alla revisione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, ridefinendo i criteri per la localizzazione dei nuovi impianti nel senso di aumentare la fascia di rispetto dai luoghi abitati prevista per l’insediamento di discariche e depositi di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, attualmente di 2.000 metri". Proposta bocciata a febbraio 2023 dalla maggioranza. Mi fa piacere che ora tutti si dichiarano contro il progetto Riceci, ma dopo 6 anni di questa scellerata gestione che ha portato il riempimento accelerato delle discariche esistenti".

"Come Movimento 5 Stelle la questione della discarica da non fare a Riceci la seguiamo da sempre – ha aggiunto il parlamentare Giorgio Fede –. Come promesso nella conferenza stampa alla Camera oggi sono venuto a verificare di persona la straordinaria bellezza del luogo, che rende particolarmente assurda l’idea di farci una nuova discarica. È stato emozionante trovare tanti cittadini attenti e pronti a difendere il proprio territorio da questo tentativo di speculazione. Resteremo al loro fianco e continueremo a seguire con estrema attenzione, dal Parlamento, dalla Regione e a livello locale". Ieri, nel primo pomeriggio, il gruppo politico con associazioni, comitati e cittadini ha ribadito la contrarietà "ad un progetto pensato in un posto meraviglioso come questo, a due passi dal centro abitato di Gallo di Petriano e di fronte a Urbino patrimonio dell’Unesco".

