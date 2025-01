La marcia dei cento trattori: "Ci pagano una miseria per il grano"

La protesta dei trattori è tornata. Ieri mattina, oltre un centinaio di agricoltori a bordo dei loro mezzi si sono radunati in presidio nel terreno agricolo adiacente alla rotatoria che porta all’ingresso dell’autostrada, per dare vita poi nel pomeriggio ad un corteo che ha attraversato le strade di Pesaro. Si tratta del primo dei cinque giorni di proteste organizzate dagli agricoltori nella nostra provincia, in particolare da coloro che aderiscono al comitato "Orgoglio Agricolo", che a quasi un anno esatto dalla prima ondata di proteste tornano a manifestare contro il calo del prezzo del grano, la concorrenza sleale dovuta alle importazioni e per difendere il Made in Italy. Insufficienti le risposte ricevute finora dal Governo, come spiega il portavoce del comitato organizzatore, Gabriele Rossi: "Abbiamo deciso di organizzare una nuova manifestazione per portare a conoscenza tutti i cittadini della situazione che stiamo vivendo – dice –. Questa è una battaglia anche per loro, perché oggi un chilo di grano costa circa 22 centesimi, ma un chilo di pane ne costa quattro. Vuol dire che nella filiera che parte dal produttore per finire al consumatore c’è qualcosa che non va. Vogliamo inoltre che i cittadini sappiano anche quello che acquistano: una lotta molto importante per noi riguarda infatti l’etichettatura corretta e ben precisa dei prodotti alimentari. Le persone devono sapere se quello che stanno comprando è un prodotto italiano o se proviene dall’Unione Europea oppure se è extra Ue. Inoltre, siamo qui anche per chiedere una moratoria per gli agricoltori che subiscono danni causati dagli agenti atmosferici".

E sulle motivazioni che avevano portato gli agricoltori a manifestare lo scorso anno aggiunge: "La battaglia iniziata lo scorso anno ha portato risultati irrisori – dice Rossi – perché le poche cose concesse dal Governo non hanno migliorato la condizione in cui vivono oggi gli agricoltori, tra prezzi del grano in calo da un lato e aumento dei costi di carburante e gestione delle nostre attività dall’altro. Il nostro fatturato viene ovviamente dai prodotti che vendiamo: se ad acquistare beni per fare quel prodotto spendi molto di più di quello a cui vendi la merce stessa, è chiaro che è un problema, lo sarebbe per chiunque. Purtroppo, alla fine dell’anno, a causa della situazione che stiamo subendo, qualcuno sarà costretto a chiudere e non ci rimetteranno soltanto gli agricoltori, ma tutto il tessuto sociale. Non ci dimentichiamo che siamo anche un presidio del territorio e venendo a mancare tutto questo, ci rimetterà l’intera comunità e i cittadini in prima persona".

Tantissimi i giovani presenti alla manifestazione di ieri mattina, provenienti soprattutto dall’entroterra della provincia, che hanno scelto di protestare arrivando fino a Pesaro con il loro trattore con le bandiere italiane issate sui loro mezzi. Insieme alle bandiere anche tanti cartelli dedicati alla difesa del Made in Italy e dei prodotti locali. La maggior parte dei partecipanti alla manifestazione avevano già preso parte alla prima ondata di proteste, ma non è voluta mancare anche in questa occasione per dimostrare di ancora una volta il proprio dissenso.