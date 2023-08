La ’Marguttiana’ fanese Al Pincio la carica dei cento

È l’arte oggi di scena al Pincio con la conclusione della due giorni di "Fortuna Arte" rassegna di artisti locali, giovani o già affermati, giunta alla sua terza edizione, che nella splendida cornice dei giardini del Pincio, espongono le loro opere, pitture, sculture, caricature. Il programma odierno prevede alle 10,00 l’apertura del concorso di pittura estemporanea (montepremi di 1.800 euro grazie al Rotary Club) con le iscrizioni, a seguire l’apertura della collettiva, poi alle 18,00 l’esposizione delle opere in concorso e alle 18,30 la premiazione. Previsto un omaggio al pittore Rino Fucci, artista noto a Roma per aver ricevuto numerosi incarichi di disegnatore di francobolli, locandine di cinema, monumenti, amico di Guttuso, Cagli e Trilussa. Scomparsa la gloriosa e storica Accolta dei Quindici che caratterizzava le estati fanesi, Fortuna Arte, in un certo qual modo, ne raccoglie l’eredità e offre una vetrina open air ad un centinaio di artisti. Insomma, una riproposizione della celebre via romana "Cento pittori di Via Margutta", perché come dice il presidente di Fortuna Arte, Massimiliano Nigro, "tra i diversi bisogni dell’uomo c’è sicuramente quello di soddisfare i cosiddetti bisogni primari e tra questi possiamo annoverare la fame di cultura. La nostra piccola associazione si prefigge quello di offrire alla Città di Fano un evento dove questa necessità può essere soddisfatta. Sia per gli artisti al quale viene messo a disposizione uno spazio espositivo sia al pubblico che può ammirare le opere".

Otto gli organizzatori: Lino Balestra Massimo Bonifazi, Carlo Bruscia, Antonella Capomagi, Sergio D'Errico, Raffaella Manna, Massimiliano Nigro e Fabio Signoretti e 100 gli artisti

Silvano Clappis