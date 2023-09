La Marta va in pensione: saracinesca giù dopo 40 anni da estetista

Appende il suo camice bianco al chiodo e si affaccia ad una meritata pensione dopo oltre 40 anni di servizio. Marta Bonci ha chiuso per sempre le saracinesche del suo "Centro del Benessere di Marta" in via Buozzi, un’attività che dal ’95 assiste i residenti del centro pesarese e non solo, per far fronte al benessere esteriore ed interiore delle clienti. "Ho iniziato a lavorare nel settore a 15 anni, ero poco più di una bambina, ma è solo nel ’95 che sono riuscita a coronare il mio sogno: aprire il mio centro estetico. Sono sicura che da oggi del mio lavoro mi mancherà tutto. Non è stata una scelta facile – sottolinea Marta Bonci ancora commossa -, ma necessaria". Ora ‘la Marta’, come la chiamano le sue clienti affezionate, si dedicherà ai suoi hobby; la famiglia, la sua cagnolina Nana, tanto tempo sarà dedicato ai suoi nipoti e pronipoti e alla sua passione per la raccolta dei funghi "che voglio proseguire facendo anche il tesserino di idoneità".

Una ‘bottega’ che passerà alla storia per aver ospitato clienti vip come l’attrice Mariangela Melato "di cui è impossibile dimenticarsi perché i suoi occhi parlavano. Era magnetica", ricorda Bonci. "Non meno importanti sono state però le mie clienti con le quali ho negli anni instaurato dei legami di profondo affetto e fiducia e che si sono affidate a me di generazione in generazione, ed è questa una delle mie più grandi soddisfazioni".

Un’avventura che non ha affrontato certamente da sola: "Ringrazio infinitamente la mia instancabile collega Erika e mio marito Paolo che mi ha sempre sopportato e supportato dal ’94 ad oggi e poi – conclude – un grazie alle mie clienti che porterò per sempre nel cuore". Si chiude quindi un altro capito per la città che oggi saluta con riconoscenza la professionalità di Marta.

Giorgia Monticelli