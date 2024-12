La mascotte di Candelara per un ragazzo speciale

Il grande cuore di Candelara. E’ una bella storia di Natale quella che ha reso felice F., un ragazzo con la sindrome autistica di Osteria Nuova, grande appassionato di travestimenti, che ha ricevuto un dono speciale appositamente realizzato per lui dagli "elfi" della Proloco di Candelara. Lui ha 18 anni e durante il primo week end della rassegna Candele a Candelara è andato, con la sua mamma Sonia Martinelli, a visitare il borgo illuminato. "Mio figlio ha la sindrome autistica – racconta la mamma –, per lui i travestimenti sono uno dei cosiddetti ’interessi assorbenti’ che gli servono per regolare l’agitazione aiutandolo nella gestione dello stress. Durante la visita, nella stanza degli elfi, abbiamo fatto la conoscenza di "Lara, la candela di Candelara", che è per l’appunto la mascotte della festa.

"Mio figlio – prosegue la mamma – si è innamorato di quel travestimento di gommapiuma al punto che lo avrebbe voluto portare via con sé. Ma ovviamente non era possibile perché faceva parte dell’allestimento. E allora, tornati a casa, ho contattato in privato la Proloco di Candelara per chiedere il miracolo, ovvero se i volontari avessero potuto costruire una candela uguale in gommapiuma per mio figlio che tanto la desiderava, naturalmente avrei pagato. Di travestimenti, a casa, ne abbiamo altri. Sono il suo mondo e li faccio realizzare in centri specializzati fuori regione pagandoli anche 150 euro. Mio figlio è appassionato teatro e di storie. Prima di conoscere i travestimenti aveva la stessa passione nei confronti dei peluche. Frequenta il quarto anno delle superiori, ed è molto attivo tra basket, musica e teatro. Tutto questo è importante per rispondere alla sua necessità relazionale. E con mia grande sorpresa i volontari della Proloco non solo hanno costruito la candela per mio figlio, ma lo hanno fatto a titolo del tutto gratuito. Un meraviglioso regalo di Natale.

"Poco prima della vigilia – prosegue la donna – mi hanno contattato per dirmi che era pronta e che potevo passare a ritirarla. Io e mio figlio siamo andati a prenderla e per lui è stata una gioia enorme. Mi hanno detto che per loro era un onore aver avuto la possibilità di farlo felice. Voglio ringraziare, in particolare, l’elfo Giorgia e l’elfo Francesca. I volontari della Proloco l’hanno reso felicissimo, hanno fatto un lavoro immane, totalmente gratis, senza neanche conoscerci".