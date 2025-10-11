La massoneria oggi discute di libertà

Il convegno La Libertà e le libertà – seconda edizione del ciclo La cultura della Massoneria – si terrà oggi dalle ore 9,30 alle 12,30 al Charlie Hotel di Pesaro, in viale Trieste 281, organizzato dalla Associazione Culturale Rito Simbolico Italiano. Con questo evento gli esponenti locali della Massoneria di Rito Simbolico Italiano tornano ad aprirsi al confronto con il mondo civile e con il contesto sociale al fine di contribuire allo sviluppo culturale e umano, sulla scorta del successo della precedente edizione fatta per “Pesaro 2024 – Capitale italiana della Cultura“.

"L’evento – afferma il coordinatore e presidente del Collegio Pisaurum et Fanum Fortunae, Enzo Bacciardi – tende a ricercare e analizzare un significato fondamentale e condivisibile di “Libertà“, raffrontando il concetto massonico di Libertà con le concezioni della libertà elaborate dal pensiero umano nei vari periodi storici fino ai nostri giorni. Analizzeremo poi alcune principali applicazioni della Libertà nei vari contesti umani, sociali, culturali, politici e tecnologici. Il convegno verrà condotto secondo il metodo dei lavori massonici di Loggia, dove su ogni argomento tutti i fratelli espongono la propria opinione e alla fine ogni fratello trae individualmente e liberamente la propria sintesi fra le tesi e le antitesi che sono emerse. Al contempo, l’evento potrà essere l’occasione per acquisire conoscenza diretta dei principi e, soprattutto, dei valori propugnati e praticati dalla Massoneria, posto che la cultura della Massoneria fa parte della cultura delle nazioni e dell’umanità e non si può parlare della cultura del nostro tempo senza parlare di cultura della Massoneria".

I relatori: Marco Cuzzi – docente universitario; Maria Mantello – presidente associazione Libero Pensiero “G. Bruno“; Andrea Vento – saggista e giornalista; Ambra Galla – associazione Culturale Minerva. Concluderà Marziano Pagella, presidente del Rito Simbolico Italiano. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.