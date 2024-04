La Massoneria si racconta con il professor Marco Rocchi

La massoneria si racconta, domani alle ore 18, con una doppia presentazione alla libreria Il catalogo, in via Castelfidardo a Pesaro, a ingresso libero. Il professor Marco Rocchi, membro del Grande Oriente d’Italia e studioso dell’associazione, presenterà due volumi, uno curato da lui e un secondo frutto di un lavoro d’équipe di 42 coautori. A dialogare con lui, l’avvocatessa Paola Righetti e a portare il saluto sarà Almerindo Duranti, vicepresidente del Collegio dei Maestri Venerabili delle Marche del Grande Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani. Il primo volume, “Le imperative esigenze del bilancio morale. La politica dell’istruzione nei ministri massoni tra proclamazione del Regno d’Italia e fascismo“ (Mimesis 2024) trae il titolo da un discorso pronunciato nel 1907 dal sindaco di Roma Ernesto Nathan, figlio della pesarese Sara Levi, che sintetizza il tema delle pagine, ovvero l’impegno dei ministri dell’istruzione appartenenti alla massoneria nell’accrescere il più possibile l’istruzione degli italiani.

"Sono moltissimi – spiega Rocchi – i massoni che sono stati educatori, insegnanti, fondatori di scuole; i ministri dell’istruzione dal 1861 al 1922 sono 39, e 26 erano massoni. L’Italia era fatta, ma in quel periodo tramite l’istruzione pubblica si cercò davvero di fare gli Italiani. Il ministro Coppino, che presiedette il dicastero per 9 mandati, ha rivoluzionato la scuola, pensando alle tutele, agli stipendi degli insegnanti, all’analfabetismo".

Il libro traccia i profili dei 26 ministri, partendo da una “carta d’identità“ con nome, foto e dati del mandato, passando per una scheda biografica, l’attività da ministro e infine i dati sulla appartenenza massonica.

Il secondo volume, “La massoneria nel mondo“, a cura di Giovanni Greco (Persiani 2024), è una sorta di rassegna, stato per stato, continente per continente, dello stato attuale e dello sviluppo storico dei Grandi Orienti di tutte le nazioni del mondo. Sono 42 gli autori che hanno curato le singole schede: tra questi, Marco Rocchi ne ha estese due, quella relativa all’Italia e un’altra che riunisce vari stati africani.

"Questa è l’unica scheda cumulativa – dice Rocchi – dovuta al fatto che in diversi di questi stati le notizie sono poche, o perché la massoneria non ha attecchito o, come nel caso del Sud Sudan, perché al momento è fuorilegge. Nelle 700 pagine il lettore ha modo di scoprire l’evoluzione, con caratteristiche diverse e peculiari, dell’associazione in ogni nazione. Dalla Somalia in cui crebbe legata al colonialismo italiano, all’Australia, dov’è molto fiorente. Dalle ex colonie francesi al Sudamerica. Il libro ha il merito di essere la prima opera che fa il punto a livello mondiale, dagli stati che hanno una storia massonica brevissima a quelli che l’hanno trisecolare, e per questo verrà tradotto anche in inglese".

Giovanni Volponi