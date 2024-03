La maternità che cambia. Sala-bimbi al concorso. Baby parking in azienda: "Sì, qualcosa si muove"

Mamme e lavoro. Un binomio spesso difficile da conciliare. Perché se la studentessa dell’Università di Urbino Eleonora Cereda, neomamma, ha dovuto scrivere ai ministri Eugenia Maria Roccella e Giuseppe Valditara, così come al magnifico rettore Giorgio Calcagnini perché non le viene data la possibilità di allattare il proprio bambino a lezione all’Università, molto spesso anche le lavoratrici della nostra provincia non riescono a trovare facilmente soluzioni adeguate per poter allattare i propri bambini.

"Basta guardare i dati relativi all’occupazione femminile per capire che purtroppo l’Italia non è un paese per donne – dice Vania Sciumbata, segretaria confederale della Cgil di Pesaro Urbino – a maggior ragione per neo-mamme lavoratrici. Non è facile per le aziende organizzarsi per avere degli spazi adeguati all’allattamento, soprattutto per ragioni di sicurezza. Ovviamente, tutte le lavoratrici dipendenti hanno diritto al permesso di allattamento (per due ore al giorno, per il primo anno di vita del bambino, ndr). Ci sono però, anche qui, degli esempi virtuosi che in questo caso riguardano il pubblico impiego: nell’ultimo concorso Ast per gli infermieri che si è tenuto a Pesaro – spiega la segretaria confederale – è stata data per esempio la possibilità alle candidate neomamme che partecipavano di poter allattare i propri bambini. Per l’occasione erano infatti state allestite delle sale a loro disposizione e dei loro parenti, che potevano tenere i piccoli lì a fianco". E conclude: "Nel pubblico impiego ci sono anche degli accordi che favoriscono le mamme con figli fino a tre anni, per l’applicazione dello smart-working e del telelavoro".

Un esempio virtuoso, che in questo caso riguarda invece il settore privato, è quello della Imab, azienda di arredamento per la casa di Fermignano, che solo otto mesi fa ha inaugurato "La piccola fucina Imab". Si tratta di una iniziativa di welfare aziendale in cui viene offerto agli 800 dipendenti, un servizio di baby-sitting aziendale e dopo scuola dedicato ai figli di età compresa tra i 4 mesi e i 13 anni. "Abbiamo inaugurato questo nuovo servizio a luglio dello scorso anno – spiega Francesco Mistura, responsabile marketing di Imab -. Da quando abbiamo aperto questo nuovo spazio, che si trova proprio adiacente alla sede aziendale, accogliamo circa 20 bambini al giorno, che è quasi la massima quantità ospitabile in quegli spazi. Prima di avviare questo progetto avevamo fatto degli studi preliminari chiedendo ai lavoratori che cosa ne pensassero. Era una esigenza molto sentita e la partecipazione lo dimostra. In questi spazi viene data la possibilità alle neomamme anche di allattare i propri bambini, visto che si possono accogliere bambini dai quattro mesi".

Molto soddisfatte le dipendenti Imab: "Le colleghe – prosegue Mistura – sono entusiaste perché sappiamo tutti che non è facile bilanciare vita familiare e vita lavorativa, e grazie a questo servizio le mamme possono avere a fianco i loro bambini in qualsiasi momento. In questo modo possono lavorare anche più serenamente". E aggiunge: "Non è stato semplice mettere in campo questo nuovo progetto. E’ stato un percorso lungo ma molto soddisfacente perché pensiamo sia un supporto molto utile per i genitori che lavorano qui da noi".