La Maturità a passo di danza . Angelica, Elena, Alberto e altri: il futuro è già pieno di sogni

In tutù e scarpette, tra la coroncina di strass che preme in testa e l’adrenalina che sale, Elena, maturanda del liceo coreutico Marconi, ha iniziato la prova d’esame, a passo di danza. Davanti alla commissione della maturità è apparsa nelle vesti di Aurora, la bella addormentata di Perrault. I suoi tre minuti di balletto, tra arabesque e attitude, è scivolato sulle note di Cajkovskij e lo sguardo attento anche dei commissari interni, tra cui Ilaria Rossano, Linda Montaccini, Alessandro Sebastiani, Eleonora Lombardo.

La classe di Elena Petrone è la prima, nella storia del coreutico pesarese, a dare la maturità: sei anni fa il liceo dedito allo studio della danza non esisteva. Per ottenerlo ci fu un acceso dibattito cittadino che portò alla fine il presidente della Regione, Luca Ceriscioli, ad ampliare l’offerta formativa marchigiana con un nuovo indirizzo del liceo scientifico e musicale Marconi. Altrimenti il coreutico, nel 2019, esisteva solo a Tolentino. La frase “Dateci subito il liceo della danza“, riportata a caratteri cubitali sul Carlino, fu il motto d’impeto con cui le allora quattordicenni, Angelica e Veronica, combatterono per il diritto di avere una scuola d’elezione. "Se non fosse stato a Pesaro, non sarei andata a Tolentino: avrei rinunciato al mio sogno", ammette Veronica Gasperotto. "Io sarei andata anche a Tolentino – dice Angelica Duchi –, ma Pesaro è stata una svolta. Questi 5 anni sono stati comunque impegnativi, ma fattibili". Duchi è di Auditore: "Per tornare a casa prendevo tre autobus diversi e non arrivavo mai prima delle 18,30. Il resto del tempo era destinato allo studio delle altre materie. I sacrifici ci sono stati, ma oggi la passione per la danza è solo cresciuta".

Guardando poi al futuro dei giovani maturandi, si può dire che ottenere un coreutico a Pesaro ha dato opportunità a più di un talento. Da settembre Angelica Duchi, insieme alla compagna Giulia Orestelli è stata selezionata dall’Accademia del Teatro La Scala di MIlano dove andrà per seguire il corso quinquennale da insegnante di danza; Maria Laura Leoni, Aurora Profili e Alberto Bargnesi sono stati selezionati dalla prestigiosa scuola svizzera – Ballet junior de Geneve – dove continueranno la loro formazione artistica; Elena Petrone è stata contrattualizzata da stagista per un anno dal Ballet Preljocaj di Francia. "Mi hanno selezionata con un’audizione – spiega Elena – e di 100 concorrenti siamo rimasti in 11. A fine agosto partirò per Aix en Provence. La tournée prevede anche due tappe a Parigi. Devo ringraziare la mia prof Montaccini: è stata lei a spronarmi". Se Elena spiccherà il volo da Tavullia a Parigi, passando per la provenza, Ilaria Migliaccio ha già rivoluzionato il normale menage da adolescente pesarese: "Già dal quarto anno – spiega – studio a Monaco dove ho vinto una borsa di studio alla Bavaria Ballet academy.

Questi due ultimi anni li ho vissuti tra la Germania e l’Italia: a Pesaro sono tornata spesso per fare le verifiche, garantire il programma scolastico. Sono arrivata a Monaco che non sapevo nemmeno una parola di tedesco. E’ stata un’esperienza molto formativa, di grande autonomia". Valentina Gasparri continuerà a studiare danza, ma è entrata all’Università di Urbino dove seguirà il corso microbiologia. "Vorrei specializzarmi – dice – in una professione sanitaria come neurofisiopatologia". Non meno avvincente sarà l’estate di Bargnesi, residente a Lucrezia, unico ragazzo in una classe di 21 donne. "Se non avessero aperto il coreutico a Pesaro – spiega – avrei fatto la scuola di mio fratello: ragioneria. Cinque anni fa, al massimo mi divertivo con l’hip hop e la break dance. Il coreutico invece dà una visione culturale e teorica, oltre ad aprire strade professionali. Lo posso dire perché grazie ad un’audizione sono stato chiamato dalla compagnia di contemporanea “Atacama“ di Roma: è iniziata la tournée dello spettacolo Anime".

Quello che ancora dispiace ai maturandi è sentire che la loro scuola sia caricata di stereotipi: "In pochissimi sanno cosa sia un liceo coreutico – spiega Leoni – e quando lo spieghi in molti storcono il naso pensando che sia un liceo più facile, un gioco. Semmai è il contrario. Oltre a tutte le altre materie si studia anche danza. Di certo è una esperienza straordinaria che lascia in dote profonde amicizie e legami con gli insegnanti, veri mentori per molti di noi".

Solidea Vitali Rosati