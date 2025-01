La Maturità arriva in quattro anni. Poi spazio alla specializzazione. Scuola: nuove frontiere per il lavoro

Questo articolo è rivolto a tutti, ma in particolare alle famiglie con figli adolescenti, in procinto di iscriversi al primo anno delle superiori e che abbiano mostrato inclinazione per l’informatica o la meccanica. A loro infatti è rivolto un nuovo percorso scolastico, sperimentale – ha osservato ieri Alessandra Belloni, dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale –, battezzato dall’Istituto professionale Benelli e a cui ci si può iscrivere entro il 10 febbraio". Fermo restando i quinquenni tradizionali, in aggiunta, con i due nuovi indirizzi presentati ieri al Benelli si potrà arrivare alla maturità in quattro anni, anziché cinque, e si potrà proseguire la propria formazione con altri due anni di specializzazione in meccanica e in informatica, conquistando un ulteriore diploma di formazione terziaria, inteso dal mondo del lavoro come un’alta specializzazione. Qualora il giovane volesse proseguire gli studi potrebbe far valere il biennio di alta qualificazione all’università con dei crediti in entrata. Perché? Fatti i quattro anni al Benelli, lo studente seguirebbe i corsi coprogettati insieme agli Its Academy di Pesaro e di Recanati.

Cosa sono? "Gli Its sono scuole di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica post diploma – ha spiegato Donatella D’Amico, direttore generale dell’Ufficio scolastico delle Marche –. Hanno la caratteristica di coprogettare, il percorso formativo, con il mondo del lavoro. Uno dei problemi della scuola italiana è stato quello di essere teorica laddove non è efficace esserlo e di vivere la propria realtà in modo autoreferenziale. Senza cogliere, cioè le esigenze reali dell’occupabilità e dell’aggiornamento imprescindibile. Quello che oggi presentiamo all’Istituto Benelli è un percorso innovativo dedicato per ora a due figure tecnico professionali specializzate in informatica e in meccanica".

Facciamo un passo indietro. Il percorso tradizionale prevede il raggiungimento del diploma di maturità in cinque anni: il biennio è generico, mentre dal triennio si accede alle varie specializzazioni. Chi vuole fare manutenzione e assistenza tecnica, per esempio, fa un percorso in cinque anni per elettronico, per manutentore mezzi di trasporto e per apparati impianti. Bene. Da quest’anno, invece potrà optare anche per il 4+2: fin dal primo anno avrà lezioni mirate agli indirizzi specialistici in informatica e meccanica. Da subito cioè unirà la teoria alla pratica laboratoriale. La formazione nei quattro anni avrà ore di compresenza, di teoria e pratica e sarà consolidata da 528 ore di specializzazione garantita dai formatori degli Its. "L’aggiornamento è fondamentale – ha osservato il preside Raffaele Balzano – se guardiamo al fatto che il presente della meccanica oggi è caratterizzato da elementi di robotica, così come il presente dell’informatica è caratterizzato dal prendere dimestichezza con l’intelligenza artificiale. Ha ragione la dirigente D’Amico: non sappiamo oggi il lavoro che i nostri giovani andranno a fare tra sei anni, ma costruire un percorso che sa tenere conto dell’evolversi delle competenze è la strada migliore per attrezzare lo studente a essere flessibile".

Anna Gennari, referente del corso a Fano dell’Its Academy in Tecnologia e Made in Italy (www.its4puntozero.it) così come Gabriele Marchetti, referente dell’Its Pesaro, incentrato su "Turismo e Nuove tecnologie (www.itsturismomarche.it) sono partner fondamentali del percorso 4+2 presentato ieri al Benelli: "Entrando nel mondo dell’Its ci sono dei vantaggi – ha detto Gennari –: il 60% degli insegnanti proviene dal mondo del lavoro. Presentare ai ragazzi dei progetti che poi verranno realizzati è un aspetto qualificante che coniuga la teoria con la pratica". L’occupabilità è nei numeri dati da Gennari: "Diplomiamo ogni anno 25 allievi a fronte di una richiesta di oltre 150 figure specializzate. Significa che c’è spazio sia per lavorare fin da subito che per continuare a crescere".