La maxi asta del Comune. Scuole, terreni, uffici: in ballo quasi 5 milioni

Il Comune vende un altro po’ dei suoi beni. Si terrà il 24 gennaio, nella sede municipale l’asta pubblica, con il metodo delle offerte segrete al rialzo, di 10 immobili di proprietà comunale del valore complessivo di 4,7 milioni di euro. In vendita tra l’altro la scuola primaria Mascarucci di Soria, l’ex scuola centro Totem di Villa San Martino, l’ex carcere minorile del centro storico e l’impianto sportivo di Villa Marina, in viale Trieste. "Sono beni – sottolinea Riccardo Pozzi, assessore al Fare – che mettiamo all’asta per generare nuove risorse e investimenti per i quartieri. Alienando questi immobili, il Comune rigenera le loro funzioni e recupera immobili importanti. Quanto sarà ricavato sarà ridistribuito sotto forma di investimenti, al territorio".

A partire dalla Mascarucci di via Agostini 144; un lotto da 3.234 mq con destinazione urbanistica a residenzialeterziarioservizi che il Comune aliena con un prezzo a base d’asta di 1.944.000 euro, "per rigenerare un immobile imponente collocato in una zona strategica della città e destinato a scuola elementare – dice l’assessore – fino allo scorso anno. Gli alunni ad oggi in viale Trieste 296 si sposteranno, al termine dei lavori Pnrr, nella futura Dante Alighieri". Rientra nel bando anche il lotto da 1.226mq di via degli Artigiani 9, con valore base d’asta di 268.686 euro. Per l’edificio originariamente adibito a scuola, oggi sede del centro di aggregazione Totem "che necessita di importanti interventi di manutenzione straordinaria" spiega Pozzi. Il Comune ha ampliato le destinazioni d’uso a residenze, attività terziarie e servizi e attrezzature; "regolarizzato" i 1.033mq di parcheggi. "L’obiettivo è arrivare alla cessione e destinare le risorse per il nuovo centro sociale per anziani L’Asilo di via Leoncavallo. L’asta pubblica è inoltre l’opportunità per recuperare – spiega Riccardo Pozzi – l’impianto di Villa Marina, importante struttura che rischia di diventare uno stabile in decadenza che alieniamo mantenendo la destinazione sportiva". Il lotto di viale Trieste 377 è di 4.960 mq ed è all’asta al prezzo di 850.265 euro.

Torna all’asta anche l’ex carcere minorile di via Bertozzini, con destinazione a residenziale, terziario, servizi al prezzo di 770.823 euro. Il bene è di proprietà del Comune per il 43,16% (del resto è proprietaria la Provincia). L’asta comprende un terreno edificabile con sovrastante rudere, in via dei Condotti 2 (zona Muraglia), con valore a base d’asta di 197.100 euro. Inserito tra le alienazioni anche il terreno di 533mq in via Fastiggi, nel Quartiere 4 con valore di 31.230 euro e destinazione prevalentemente residenziale. Stessa zona per l’ex delegazione Villa Fastiggi, che è all’asta per 208.800euro. Sono 3 tra negozi ed ex uffici gli immobili che andranno all’asta situati a Montecchio di Vallefoglia. Coloro che intendono partecipare all’asta dovranno far pervenire le offerte entro e non oltre le ore 13 del giorno 23 gennaio 2024 per ogni lotto.

l. lu.