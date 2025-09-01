La maxi mobilitazione . In centinaia per Gaza: "Stop al massacro"

Nella calura del mezzogiorno dell’ultima domenica di agosto, anziché andare a stendersi in spiaggia, centinaia di persone si sono ritrovate sul molo dei Canottieri in attesa del segnale – tre fumogeni coi colori della bandiera palestinese – per cominciare a fare rumore. Affacciate su quella piccola insegnatura c’erano tutte le generazioni: giovani, adulti, anziani, famiglie con bambini. Senza etichette, solo con la voglia di partecipare insieme e dire con la loro presenza, accompagnata dai fischietti, dalle trombe da stadio, dai cucchiai sbattuti sulle padelle, che non si può restare indifferenti verso quello che sta accadendo a Gaza. Ieri mattina, in concomitanza con la partenza da Genova della "Global Sumud Flotilla", Pesaro (ma anche Ancona e Senigallia) ha scelto di essere solidale con la missione umanitaria in barca a vela che tenterà di aggirare il blocco israeliano per portare le tonnellate di aiuti raccolti. Il sindaco Andrea Biancani si è complimentato con gli ideatori dell’evento che in due giorni hanno messo in piedi una mobilitazione sorprendente nel numero, sicuramente oltre il migliaio di persone, tanto da emozionare Italo Campagnoli e Giampiero Olivieri, che avevano lanciato l’appello sui social.

"Mi fa piacere sottolineare la grande sensibilità dei miei concittadini che oggi, a centinaia, hanno voluto testimoniare che Pesaro è contro questa guerra assurda - afferma Biancani -. Mi preme ricordare anche i passi fatti dall’amministrazione, che ha votato una mozione in consiglio per riconoscere lo stato palestinese. Inoltre sul terrazzo del Comune di Pesaro sventola una bandiera della Palestina e abbiamo accolto un musicista che aveva partecipato a Pesaro 2024, ora stiamo cercando di far venire qui anche la sua famiglia".

I partecipanti si sono fatti sentire non solo sulla terraferma ma anche in mare, dove decine di imbarcazioni, molte delle quali con vessillo della pace o della Palestina, si sono posizionate all’ora concordata nello spazio di mare di fronte ai Canottieri. Su ’Airone’ la skipper Francesca Flamini ha ospitato una decina di persone: "Chi dice che non cambierà niente dopo questa mattinata si sbaglia - dice -. Non cambierà niente se continuiamo a stare zitti". "La cosa più bella è che l’umanità si mobiliti e mi piace far parte di questa umanità - dice Flavia Farina, insegnante alla scuola primaria -. Mi chiedo, però, com’è possibile che si debba mobilitare la popolazione dal basso, mentre chi potrebbe decidere non si muove di fronte agli orrori che stiamo vedendo".

Katia Massimi, anche lei insegnante, aggiunge: "Che sia un genocidio ormai è chiaro a tutti. E’ orribile privare un popolo degli aiuti umanitari e non possiamo più chiudere gli occhi, perciò ritengo necessario supportare queste iniziative". Ezio Bracco, presidente del Quartiere Pantano specifica: "Non siamo degli ingenui: ogni iniziativa, in qualunque posto, è utile per sensibilizzare la gente per cui trovo giusta e bella questa proposta". Mentre Massimo Re, ingegnere esclama: "Mi stupisce la volontà di non fare qualcosa a livello governativo e lasciare che questo disastro prosegua. Cosa può fare il singolo cittadino? Evitare almeno di essere indifferente". "Siamo contenti di essere su questa barca e di farci sentire - chiude il cerchio delle opinioni Federica Picchi Cecchini - perché non si può normalizzare l’atrocità".