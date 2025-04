La Megabox alla conquista dell’Europa. Vallefoglia vive la sua epopea sportiva

"Per noi è una soddisfazione straordinaria, ringrazio chi ci permette di dare lustro al nostro territorio". Così il sindaco di Vallefoglia Palmiro Ucchielli, che ne ha vissute tante di esperienze, ma questa forse gli mancava: ospitare una coppa europea in un territorio di periferia che, grazie al volley femminile, diventerà internazionale. "In realtà anche il campionato di serie A era andato molto bene, con la partecipazione ai playoff, ed è anche per questo che avevamo già deciso di adeguare il palasport di Montecchio ai requisiti richiesti, sia di altezza che di capienza, per poter riportare a casa la squadra. Siamo contenti e grati per come la Megabox è stata accolta a Pesaro in questo periodo, ma quando tornerà a giocare al PalaDionigi sarà un’altra storia, questa squadra l’abbiamo sempre sentita molto nostra, è una realtà nata ed esplosa qui. Invito comunque i tifosi di Pesaro a non abbandonarci, saranno i benvenuti a Montecchio".

L’approdo in Challenge Cup spingerà l’amministrazione di Vallefoglia ad alzare il tetto del palas di ulteriori due metri, facendo lievitare i costi da 1.600.000 euro a 2.400.000: "Per la serie A l’altezza andava aumentata di 8 metri, per l’Europa bisogna arrivare a 10 e lo faremo – dice Ucchielli -. Mentre la capienza verrà aumentata di altri 500 posti per poter ospitare fino a 1.500 spettatori. Speriamo di poter inaugurare la struttura, che avrà un nuovo ingresso e la copertura in legno, entro la fine del 2025. Sto chiamando le imprese tutti i giorni perché voglio stare nei tempi promessi".

Con un sindaco così, il presidente Ivano Angeli va tranquillo. Si gode il momento e incassa gli elogi di una realtà di 15.000 abitanti che viene proiettata in una dimensione incredibile. Il più felice di tutti è proprio il presidente: la sua creatura, nata solo sei anni fa, al suo quarto campionato di serie A1 ha bruciato le tappe: "È stata una grandissima soddisfazione, questa vittoria corona una stagione immensa, le ragazze hanno dato tutto e devo confessare che vincere al tie-break, dopo i tanti quinti set persi durante questa stagione, ha un sapore particolare. Ci meritiamo questo traguardo – dice Angeli -, in Europa proveremo passo dopo passo a fare il nostro percorso. Per noi è un inizio: la squadra andrà aggiustata anche in ragione di questo nuovo obiettivo".

Una competizione internazionale che in questa provincia manca, nel volley, dal 2011/12, l’ultima stagione nella quale la Robur disputò una coppa prima della sparizione del club. Coach Pistola, già confermato in panchina, elogia la tenacia delle sue ragazze: "Questa squadra è stata speciale per la capacità di accettare i propri limiti e provare a superarli: ognuna di loro ha dimostrato di avere dei valori, non solo delle qualità tecniche. Ci hanno creduto sino in fondo – riconosce l’allenatore della Megabox -, su un campo difficile come Chieri, dove il pubblico ha un peso enorme. L’anno prossimo? L’Europa è una grande sfida, che richiede tantissima energia fisica e mentale in più, dovremo essere bravi a gestire bene anche questo aspetto".

Sarà importante anche l’ambiente, dove si respira ancora un’atmosfera familiare, da sempre l’arma in più della Megabox. Lo ammette il capitano della squadra, Sonia Candi: "Era da tanto che non mi sentivo più così nella mia carriera, anzi forse non mi ci sono mai sentita. Vallefoglia è un posto con persone speciali, bisognerebbe scriverci un libro su questa stagione".