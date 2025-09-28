La Megabox in scioltezza contro il Levski Sofia. Oggi in finale sfiderà San Giovanni in Marignano

MEGABOX 3 LEVSKI SOFIA 0

MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Giovannini 8, Butigan 9, Bartolucci 1, Omoruyi 5, Candi 7, Bici 3; De Bortoli (L), Stoyanova 12, Lázaro 3, Carletti 3, Ungureanu 3, Mitkova 1, Feduzzi (L). All. Pistola.

LEVSKI SOFIA: Kolarova 5, Ivanova 1, Slavina 1, Venesa 2, Naydenova 7, Zlatanova 5; Adamek (L), Zhekova 1, Bogdanova. N.e. Ivanova, Stefanova, Vasileva, Malinova, Mehandzihiiska. All. Arsov.

Arbitri: Porti e Rizzi.

Note – Parziali: 25-9, 25-13, 25-17. Durata set: 17’, 19’, 24’. Tot. 60’.

La Megabox Vallefoglia supera senza problemi il Levski Sofia nella prima semifinale del 1° Torneo Sea Gruppo. In un’ora esatta, la squadra di Andrea Pistola ha avuto la meglio di un’avversaria un po’ acerba per questi livelli, anche se con qualche individualità interessante come l’opposta Naydenova. Pistola schiera Bici in diagonale a Bartolucci, al centro Candi e Butigan, Omoruyi e Giovannini posti 4, De Bortoli libero. Nel primo set scappa via subito la Megabox (5-1). Sul 10-4 l’allenatore del Levski chiama il primo time-out, Giovanni strappa ancora e poi un muro di Bici sigla il +10 (15-5). Il turno di battuta di Candi allunga ancora (17-5, altro time-out per le ospiti). Un ace di Bici segna il +13 (19-6), entra al suo posto la ex Stoyanova che firma subito il suo primo punto. Spazio anche a Lázaro, si chiude 25-9 con l’ace di Stoyanova.

Nel secondo set resta in campo Stoyanova, che trova subito il 6-2. Il Levski comunque sembra più dentro la partita, ma un paio di errori di troppo mandano le tigri a +6 (12-6, primo time-out per le bulgare). La Megabox gioca con ordine e sbaglia poco, non altrettanto fanno le biancoazzurre, finite a -8 (9-17). Entrano Carletti, Lázaro e Ungureanu, poi anche Mitkova (l’altra ex del Levski). Stoyanova porta le tigri a +10 (21-11), chiude il set l’ennesimo errore ospite (25-13). Nel terzo set entra anche Feduzzi per De Bortoli e restano in campo Carletti, Lázaro e Ungureanu. Un ace di Candi suona la carica (9-4), il successivo muro di Butigan induce il coach ospite a chiamare time-out. A suon di muri la Megabox scappa via a +8 (12-4), Carletti trova il 15-5, ma il Levski ha un guizzo e firma un break di 4-0 che convince Pistola a chiedere il primo time-out della partita. Un muro su Ungureanu porta le bulgare a -5, ma la rimonta si interrompe: tre errori in fila riportano la Megabox in ampio vantaggio. Si chiude con un errore al servizio del Levski: 25-17.

Nell’altra semifinale la Omag-MT San Giovanni in Marignano ha battuto in tre set la Cbf Balducci Macerata.

Oggi pomeriggio si svolgeranno le due finali: alle 15.30 Levski Sofia e Cbf Balducci Macerata si sfideranno per il terzo posto, mentre alle 18 l’incontro tra Megabox Ondulati del Savio e Omag-MT San Giovanni in Marignano assegnerà il Trofeo Sea Gruppo.