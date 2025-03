La Megabox non molla e vola in semifinale

Megabox 3 Bergamo 2

MEGABOX: Bici 25, Feduzzi, Michieletto 3, Giovannini 4, De Bortoli (L), Candi 5, Torcolacci 4, Perovic 1, Kobzar 1, Weitzel 13, Giorgi (L) ne, Lee 19, Lazda ne, Carletti 7. All. Pistola

BERGAMO: Piani ne, Adriano 25, Carraro, Bolzonetti 11, Strubbe 9, Mistretta (L), Armini (L), Farina 4, Evans 1, Manfredini 14, Mleinkova 8, Cese 2. All. Parisi

Arbitri: Giglio e Jacobacci

Parziali: 23-25 (32’), 25-20 (28’), 25-23 (32’), 21-25 (32’), 15-9 (15’)

PESAROLa Megabox si qualifica per la semifinale che mette in palio un posto nella Challenge Cup, terza coppa europea. Mercoledì alle 20,30 arriva Pinerolo, sarà una sfida secca, chi vince vola in finale contro Chieri. L’emozione prende le viscere della Megabox che nel primo set fatica a decollare (1-7). A sbloccare ci pensano Giovannini e Lee. La rimonta viene dal centro con Candi e Weitzel (9-12). Le avversarie si incartano e un pallonetto del 22 biancoverde permette l’impatto (13-13). Da quel momento è un botta e risposta estenuante. Il primo sorpasso di Vallefoglia è un attacco out (16-15). Sul 20 pari le orobiche sono più glaciali. Sul 21-22 entra Feduzzi per l’americana e sul 23-24 Carletti per Giovannini. Le lombarde tirano dritto (23-25).

Nel secondo parziale parte di nuovo a diesel la formazione di coach Pistola, ma non lascia scappare le ospiti troppo lontano per poi riacciuffarle subito (5-5 con Weitzel). Ma è con Bici che le pesaresi spiccano il salto (8-6). L’ultimo contatto è sul 9-9, poi le tigri cominciano a correre. Bergamo resta dietro fino al termine della frazione di gioco (25-20). È il terzo quello dell’apoteosi. Le ragazze del presidente Angeli pareggiano sul 6-6. Sorpassi e controsorpassi. L’eroina è Bici. Sotto di 17-19 e 18-22, il martello albanese butta giù tutti i punti più pesanti e regala la semifinale (25-23). Un periodo di gioco dove è stata determinante la fase difensiva di Carletti, pericolosa anche in attacco, e di Feduzzi.

Beatrice Terenzi