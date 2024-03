La Megabox prende il Bisonte per il corna: 3-0 a Firenze

IL BISONTE

IL BISONTE : Battistoni, Alsmeier 15, Mazzaro 8, Kipp 2, Ishikawa 6, Graziani 2; Leonardi (L), Montalvo 1, Ribechi, Kraiduba 14, Acciarri 3, Lazic. Non entrate: Fabbri, Agrifoglio. All. Parisi.

MEGABOX VALLEFOGLIA: Aleksic 10, Mingardi 12, Giovannini 8, Mancini 5, Dijkema, Degradi 20; Panetoni (L), Grosse Scharmann, Kosheleva, Cecconello. Non entrate: Provaroni, Kobzar, Gardini. All. Pistola.

Arbitri: Brancati e Verrascina.

Parziali: 15-25, 28-30, 24-26.

Enorme passo verso i playoff. La Megabox firma il colpaccio a Firenze contro il Bisonte e a tre giornate dalla fine è a un soffio dalla qualificazione al suo primo playoff di Serie A della storia della società. Un successo che vale tanto perché strappato a una diretta concorrente. Una partita a due facce: le tigri hanno dominato il primo set, spaccato in due da un break di 7-0, e si sono aggiudicate gli altri due al termine di battaglie interminabili, annullando con rimonte 8 set-point. Ora Vallefoglia è al sesto posto con Pinerolo e davanti a Roma. La nona, Casalmaggiore, è a 9 punti di distacco.

La cronaca. Nel primo set l’inizio era in equilibrio, poi la Megabox piazzava il break decisivo con un 7-0 su servizio di Dijkema. Sull’11-4 Firenze cercava di cambiare le carte in tavola, togliendo Ishikawa per Montalvo e poi Kipp per Kraiduba, ma le biancoverdi, trascinate da Mingardi e Degradi, erano lanciatissime, sino a chiudere con un 25-15 del tutto inatteso. Infatti nel secondo set la partita cambiava: Il Bisonte riproponeva Ishikawa e confermava Kraiduba, si procedeva subito testa a testa con rari minibreak (9-7 Megabox su palla out di Alsmeier; 11-9 Bisonte con un muro di Mazzaro). Lo strappo che pareva decisivo arrivava con un 4-0 firmato Kraiduba e Graziani, e le padrone di casa arrivavano al 21-18. Un ace di Giovanni riportava sotto le tigri, ma Ishikawa allungava ancora 23-20. Un muro determinante di Mancini dava la svolta, un’invasione e un errore di Graziani portava il set in parità. Da lì cominciava una vera e propria roulette russa, con la Megabox che annullava cinque set-point in fila e chiudeva il primo a proprio favore con un altro muro di Mancini (30-28). Nel terzo set Firenze si giocava il tutto per tutto. Sul 17-14 (muro di Alsmeier su Degradi), poi un ace della schiacciatrice tedesca allungava a +4 (21-17). Kraiduba guadagnava il 24-21, ma Degradi coronava la sua prestazione super firmando tre punti in fila annullando i tre set-point.

b.t.