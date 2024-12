La Megabox si regala la vittoria che ci voleva

rMegabox 3 Bartoccini 1

MEGABOX: Bici 18, Feduzzi, Michieletto 1, Giovannini 9, De Bortoli (L), Candi 20, Torcolacci ne, Perovic 1, Kobzar 2, Weitzel 12, Lee ne, Lazda ne, Carletti 7. All. Pistola.

BARTOCCINI: Grinka, Traballi 6, Orlandi, Siressi (L), Pecorari ne, Ricci 2, Recchia, Bartolini 6, Cogliandro L, Cekulaev 5, Nemet 22, Gardini 13, Rastelli, Ugureanu 6. All. Giovi.

Arbitri: Brunelli e Santoro.

Parziali: 19-25 (25’), 25-17 (25’), 25-23 (28’), 25-19 (27’).

Torna alla vittoria piena la Megabox in casa contro la Bartoccini Perugia. Nel primo set è un tira e molla, il primo sorpasso delle ragazze di Vallefoglia è firmato da Giovannini (5-4). La stessa numero 6 fa il bis (6-4). Ma le umbre non mollano e restano in scia. Prima un ace di Gardini (6-6) e poi con una difesa out delle locali (10-10). Da questo momento però le ospiti spiccano il volo. Una battuta vincente porta la Bartoccini sul + 4 (11-15). Le padrone di casa si sbloccano con Bici (12-15). Ma Perugia è inarrestabile. Sul 12-16 entra Carletti per Michieletto. Ma le ospiti continuano a macinare 12-18. La reazione delle biancoverdi porta il nome di Candi (13-18 e 15-19). A quota 18-21 di una diagonale lunga delle avversarie il parziale è ancora aperto. La speranza resta con il 19-22 di Weitzel. Poi Vallefoglia pasticcia e la Bartoccini non perdona. Nel secondo le tigri mordono subito (8-3 di Candi). Coach Giovi chiede il time out. La Bartoccini entra con un altro cipiglio e sigla un parziale di 0-4 e impatta (8-8). Bella la reazione delle biancoverdi che restano sul pezzo (14-10). La lotta c’è ma il team del presidente Angeli resta vivo e vigile. Le perugine si avvicinano per l’ultima volta sul 15-12 su servizio errato delle pesaresi. Poi le umbre vengono lasciate a distanza di sicurezza. In questo periodo di gioco spiccano i 3 muri delle locali contro lo zero a referto delle ospiti. E i 7 punti della capitana. Il terzo è il più complicato, le due formazioni vanno a braccetto (6-6). Sul 10-12 entra Perovic per Kobzar in regia. Poi c’è il 12-12 di Bici. Le umbre tentano la fuga sul 15-17. Ma la Megabox aggancia a quota 18-18 approfittando di un errore in attacco delle rossonere. E’ un estenuante sorpasso e controsorpasso. L’ultima parità è sul 22-22, poi Giovannini trascina le compagne al 25-23.

Nel quarto esplode tutta l’energia delle biancoverdi. Sempre avanti e con la lucidità di chi sa il fatto suo. Sul 19-10 il set sembra già assegnato. Ma si sa il volley è imprevedibile. La Bartoccini si avvicina fino al -3 (21-18). Ma a scacciare i fantasmi ci pensano prima la centrale tedesca e poi la nuova arrivata Carletti.

Beatrice Terenzi