La Megabox va in montagna. Occhio a un tosto Pinerolo

La Megabox va a Pinerolo. Una domenica in trasferta quella di oggi alle 17, ospite al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte della Wash4Green. La squadra piemontese è reduce da una bella impresa sul campo di Bergamo: una vittoria piena che l’ha tolta definitivamente dalla zona pericolosa della classifica e l’ha invece rilanciata nella lotta per l’ultimo posto utile per i playoff.

Pinerolo è nona a 24 punti, a -9 da Vallefoglia e Bergamo. A quattro turni dalla fine ha ancora la possibilità matematica di giocarsi le sue chance, a cominciare con il confronto diretto di domenica contro le tigri. Quanto alla squadra di Andrea Pistola, la sconfitta al tie-break con Chieri ha comunque confermato il trend positivo, 10 punti nelle ultime 4 partite, e la crescita a livello di gioco e intensità. Martedì scorso, alla distanza, è mancata solo un po’ di continuità, ma è arrivato un punto molto prezioso. Una vittoria quindi, anche solo al tie-break, qualificherebbe matematicamente la Megabox ai playoff con tre turni di anticipo.

Così presenta la partita il terzo allenatore biancoverde Giacomo Passeri: "Ora dobbiamo recuperare le energie fisiche e soprattutto mentali per la partita con Pinerolo.

Sono una squadra davvero tosta, specialmente sul loro campo, hanno giocatrici importanti, con doti tattiche e soprattutto tecniche. Noi dobbiamo migliorare nel muro difesa e nelle scelte di colpi in attacco, con Chieri abbiamo commesso qualche errore di troppo.

Dobbiamo affrontare le prossime partite con grande spensieratezza".

La partita, diretta da Alessandro Rossi e Denis Serafin, sarà trasmessa in streaming su Volleyball World Tv (www.volleyballworld.tv). L’emittente pesarese Radio Incontro diffonderà la radiocronaca sulle frequenze 91.9 e 103, sul sito web (www.radioincontro.com), sulla pagina Facebook e sulla App. Tvrs (canale 13) trasmetterà la differita martedì 18 febbraio alle 20.45. b.t.