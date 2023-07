La Meloni ha reso omaggio alla memoria di Bartolucci Dundas

C’è stato un momento importante anche per Cantiano durante la visita del presidente del Consiglio Giorgia Meloni negli Stati Uniti d’America. "Vogliamo puntualizzare questo momento soffermandoci su un particolare che dà grande risalto al nostro paese – fa sapere il sindaco Alessandro Piccini –. Il Presidente del Consiglio ha fatto visita al cimitero di Arlington, dove ha presenziato al cambio della guardia e reso omaggio alla tomba del milite ignoto. Quindi si è raccolta in preghiera ed ha depositato un fiore sulla tomba di un milite italiano, quella del tenente Luigi Bartolucci Dundas".

"È importante ricordare – spiega il sindaco – che Luigi Vincenzo Bartolucci Dundas, era nato a Cantiano il 17 giugno 1888, e discendeva da una delle famiglie più prestigiose di questo paese. Portava il nome del suo famoso trisavolo, il generale di cavalleria Luigi Bartolucci (al quale Cantiano ha dedicato una piazza e le scuole) e come il suo avo aveva intrapreso la carriera militare, questa volta nella Regia Marina. Trascorse a Cantiano gli anni della fanciullezza con la famiglia che risiedeva nella Villa Bartolucci. Poi intraprese la carriera militare ricoprendo prestigiosi incarichi: nel 1918 era Direttore dell’Istituto Idrografico di Genova. L’anno successivo venne nominato assistente navale addetto all’Ambasciata d’Italia a Parigi. Fu autorizzato ad indossare la medaglia commemorativa per aver partecipato alla campagna di guerra italo-turca (1911-1912) e decorato con la medaglia di bronzo al valore militare per le missioni di caccia ai sottomarini durante la prima guerra mondiale. Purtroppo morì giovanissimo (1920) per un improvviso attacco di meningite, negli Stati Uniti, dove nel frattempo era stato inviato con il grado di Tenente addetto militare presso l’ambasciata d’Italia. Ci sembra doveroso, ricordare un figlio di questo paese, nel momento in cui riceve i massimi onori dal Presidente del Consiglio italiano".

am. pi.